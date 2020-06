Por la pandemia, OSSE perdió en recaudación $25 millones mensuales

El pasado 22 de marzo, el presidente Alberto Fernández sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir a las empresas de servicios públicos realizar cortes "en caso de mora o falta de pago" a usuarios que estén en situación de vulnerabilidad social, como una forma de mitigar el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus.

Esta medida, vigente por 180 días, abarca a servicios de electricidad, gas natural, telefonía fija y móvil, internet, TV por cable y agua. Justamente en OSSE, que maneja en San Juan el suministro de agua potable, esto originó una perdida en la recaudación de $25 millones mensuales, según explicó el presidente de la repartición estatal, Guillermo Sirerol.

Si bien OSSE es un ente autárquico y por ende tiene presupuesto propio, la baja en los ingresos obligó a recurrir al gobierno provincial para garantizar el normal suministro del agua potable a los sanjuaninos.

Guillermo Sirerol, presidente de OSSE, dijo que están trabajando para revertir la situación financiera y no afectar la calidad del servicio que prestan a los sanjuaninos, foto archivo DIARIO HUARPE.

Sirerol contó que por ser un servicio esencial no pueden salir a cortar el agua a quien no paga, a pesar de que la caída en la recaudación fue "drástica".

"OSSE tenía antes de la pandemia un 70% de los usuarios al día, el resto eran morosos. Muchas veces la gente va a pagar la boleta de la luz y no así la del agua, ya que consideran a la energía como primera necesidad. Con la pandemia la situación cambió y ahora paga un 65% de la gente que lo venía realizando antes de esta situación", dijo el funcionario.

En números, OSSE, antes de la pandemia por el coronavirus y el DNU del presidente Fernández, tenía un ingreso mensual que promediaba los $106 millones. Ahora con suerte supera los $80 millones, lo que representa una caída real superior a los $25 millones por mes.

"Estamos trabajando para ver cómo revertimos esta situación. La disminución de recursos se traduce en menos obras y hoy sólo nos estamos abocando a los mantenimientos básicos. La idea es que OSSE sea autosuficiente y por esto tuvimos que pedir apoyo a la provincia para que no baje la calidad del servicio que prestamos".

La situación límite que hoy atraviesa OSSE, por ser una prestadora de un servicio esencial, también tiene sobre las cuerdas a Decsa, la prestadora eléctrica de Caucete, que en los últimos meses sufrió una caída en la recaudación superior al 60%.

La pandemia por el coronavirus y el decreto de Fernández para prohibir el corte de servicios básicos fue un respiro ciertamente para los usuarios, pero al mismo tiempo un golpe a las arcas de las empresas que, por esta situación, siempre terminan recurriendo al estado para garantizar la prestación de servicio.