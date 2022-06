La ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y habló sobre el aumento del 40% en junio otorgado a los trabajadores del Estado. Afirmó que no tomarán deuda pública para cubrir estas subas, sin embargo, quedó latente una preocupación respecto al fondo de reserva de la provincia, ya que el mismo quedará desactualizado y el Estado deberá inyectarle una suma millonaria para cubrirlo.

El Fondo Anticíclico es, en resumidas cuentas, los ahorros de San Juan. Se compone de dos grillas salariales que están para cubrir justamente los sueldos de los estatales en caso de que haya una emergencia económica. Por ley, dichos fondos solamente se pueden tocar cuando se dan circunstancias específicas, algo que por el momento la provincia no atraviesa. Pero a pesar de esto, con el incremento salarial del 40% en un solo tramo, dicha reserva quedaría desactualizada y por debajo del monto que exige la ley.

Actualmente, el fondo de reserva se compone de más de $13.000 millones aproximadamente, sin embargo, con el incremento salarial que anunció días atrás el gobernador Sergio Uñac, este monto escalaría hasta más de $16.000 millones. Esto representa una preocupación en lo inmediato para el Gobierno provincial, ya que deberá reestructurar el Presupuesto para cubrir los más de $3.000 millones que necesitaría para completar con éxito las dos grillas que demanda la ley.

“Con la renta creo que no vamos a alcanzar las dos grillas salariales con este incremento del 40% y vamos a tener que integrar fondos, que es poner dinero para cubrirlo”, aseveró López. En este sentido hay que explicar el Fondo Anticíclico se dota de las inversiones e intereses que genera, ya que está distribuido en dólares, bonos, plazos fijos, etc.

Esta reestructuración del Presupuesto es algo que ya adelantaron que se iba a realizar para afrontar con comodidad la suba a los trabajadores del Estado en los distintos escalafones. En este sentido, López dijo que “la idea es mantener el equilibrio fiscal, es decir, no endeudarnos y menos aún para pagar salarios”.

La obra pública que es pagada con fondos provinciales es de las principales que se verá afectada para hacer frente al aumento de sueldos, pero no en aquellas que ya están en ejecución, que tengan la licitación lista y los fondos o créditos aprobados para su realización. Un ejemplo de esto es el Túnel de Zonda, obra que cuyo monto ronda los U$S 50 millones, que ya tiene todo aprobado.

“Lo que hay que pensar son obras de Presupuesto provincial”, especificó la titular de Hacienda. En esta línea el gobernador Uñac gestionó en Buenos Aires que Nación se haga cargo de la construcción de unas 1.500 viviendas que en un principio iban a hacerse por parte de San Juan. Esto tiene como finalidad que la provincia pueda destinar los dineros que iba poner para estas casas en otras prioridades.

Otra cuestión con la que Gobierno podría afrontar las diferencias económicas que debe hacer frente es la recaudación provincial, que hoy, según detalló López, hay una variación interanual del 58%. “Hoy estamos en un 1% por encima de esa variación, esto significa que estamos recaudando un poco por encima de lo que habíamos presupuestado y en función de eso vamos tomando decisiones. Ahora, con medidas de este tipo (Ndr: el aumento a estatales) implica readecuar partidas”, aseveró la ministra.

Resta conocer al detalle de cuánto dinero deberá colocar la gestión uñaquista para cumplir con las dos grillas del Fondo Anticiclíco, pero la diferencia seguirá siendo millonaria.

¿Deuda para sueldos?

La ministra López también se refirió a la posibilidad de tomar deudas o créditos para afrontar el 40% de aumento, totalizando un 65% con lo liquidado ya en mayo. Respecto a esto, la titular de Hacienda fue tajante y dijo que no pedirán. “No vamos a pedir crédito para pagar sueldos. Siempre hemos pedido endeudamiento para una obra en específico, que empieza y que termina, que por el monto de la misma no disponemos de los fondos y que tienen una buena financiación, pero no para gasto corriente”, aseveró.

“Siempre cuando nosotros hemos tomado deuda, cómo en ese momento de la pandemia, fue en una situación muy difícil, cuando cayó drásticamente la recaudación. Uno debe intentar siempre no endeudarse para pagar deuda corriente, porque es de carácter permanente y persiste en el tiempo, que esto le pasó a muchas provincias, que son deudas muy abultadas y difíciles de pagar”, detalló.

Dato

El monto total anual que deberá poner San Juan para afrontar el 65% de la suba salarial, es de $38.000 millones. Cabe recordar que si la inflación acumulada supera este porcentaje, habrá una reunión de revisión.