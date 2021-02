Hace unos días, tras la mala comunicación por parte del gobierno, (digo mala porque la intención de comunicar existe, pero no está llegando claramente a la población) realicé un mapa en base al documento en PDF de público conocimiento que también puede descargarse desde el sitio oficial de RED TULUM. El mismo lo hice con el fin de clarificar y tratar de llevar calma a la población de que no se iba a quedar sin colectivo cerca de su barrio, ya que oficialmente no hay ningún mapa de las líneas secundarias y ante los pedidos de los mismos la respuesta es que en unos días sale la app.

Los argumentos para afirmar que el inicio del sistema debe posponerse, los trataré uno por uno en base a la experiencia de ser un usuario más del sistema de transporte público provincial, conocedor de la red vial provincial y falencias de la misma.

Las encuestas de los diarios y radios provinciales muestran que cerca del 70% de la población desconoce qué es la Red Tulum y cómo funcionará, esto se debe a la falta de mapas claros y reales, del Gran San Juan y alrededores. Los pocos que conocen qué es la Red Tulum, tampoco entienden muy bien el funcionamiento o saben explicarlo con claridad. Recuerdo que la última vez que se modificaron los recorridos del sistema actual, se publicó en un diario local uno por uno cada recorrido con su respectivo mapa. Eso, a menos de 20 días de iniciar el nuevo sistema, todavía no existe: solo se sigue publicando ese PDF por departamentos, cuando la mayoría de la población desconoce los nombres de las calles de los barrios.

El sistema plantea la existencia de las Estaciones de Trasbordo, Mitre y Córdoba; al día de hoy no se ven avances importantes en las obras. Sin estas estaciones el sistema no puede arrancar, ya que prácticamente son el corazón del sistema. Por ellas pasarán los recorridos troncales, corredores y corredores, mientras que las líneas secundarias solo pasarán por las cercanías.

También se planteó la existencia de un anillo céntrico y analizando los recorridos se observa que en la realidad tal anillo no existe solo por Avenida Libertador, Córdoba, Rawson y España sino que se extiende a varias calles aledañas como General Paz. Cualquier sanjuanino sabe que la calle General Paz es demasiado angosta como para meter 14 líneas de colectivo (124, 160, 161, 208, 241, 243, 260, 262, 321, 364, 400, 402, 441 y 461), sumado al problema del ancho de la calle ¿nadie pensó que esa calle se preparó para ser el corredor de emergencia para que las ambulancias puedan llegar rápidamente al Hospital Rawson? Se invirtió en tecnología para que los semáforos tuvieran onda verde cuando los vehículos de emergencia transiten por la misma, ¿qué hacemos con la inversión, la tiramos a la basura?

Al día de hoy, ninguna parada está marcada como correspondería con los nuevos recorridos. Considero completamente fundamental la señalización del 100% de las paradas en toda la provincia para que inicie el nuevo sistema. Desde la app, no se soluciona el problema, la mayoría de la población tiene teléfonos de gama media baja con limitaciones de memoria y la instalación de una nueva aplicación significa un problema para muchos. Sumado a eso, los adultos mayores muchas veces tienen dificultades para el uso de teléfonos inteligentes, ellos muchas veces prefieren medios analógicos para instruirse en nuevos temas. Respecto a las paradas, sería interesante buscar antecedentes del cambio de recorridos en el país; en el año 2019 en la provincia de Mendoza comenzó a funcionar el MendoTran, el día de inicio del sistema, cientos de paradas no habían sido señalizadas e incluso al día de hoy sigue habiendo críticas al sistema, basta con ver las redes sociales. Lo mismo sucede en Santiago de Chile, la implementación del Transantiago hace ya 14 años generó un alto costo político y aun hoy genera muchas críticas y la evaluación de desempeño del sistema por parte de los usuarios sigue siendo mala ¿Pasará lo mismo con la Red Tulum?

Resulta fundamental que, ante un cambio tan radical, cada parada tenga detallado el recorrido de cada línea desde la parada hacia adelante, de nada sirve que la parada solo indique número y color. El sistema actual de colectivos, dentro de sus falencias, está muy arraigado en la población, tanto los colores por empresa como los números y lugares a donde llega son conocidos por la gran mayoría de los usuarios del servicio.

Los colores implementados por la Red Tulum, presentan una dificultad muy grande para las personas daltónicas que, además de confundir los colores, el hecho de tener que identificar a un colectivo solo por el número, complica el funcionamiento del sistema, por lo que los mismos quedan prácticamente excluidos siendo contrario al objetivo de la red que busca mejorar la inclusión.

El costo económico para los usuarios será en muchos casos más alto y en muchos afectará a la economía de los mismos, principalmente para las conexiones entre departamentos. Por poner un ejemplo, si una persona viaja desde Tupelí a Rivadavia, deberá tomarse 3 colectivos, uno de Tupelí a Caucete, otro de Caucete a Capital y otro desde Capital a Rivadavia. Lo mismo sucede con alguien que viaje desde Encón, el colectivo para llegar hasta la localidad del este sale solo desde la Ciudad de Caucete. Por más que el trasbordo tenga un descuento, que hasta el momento es desconocido ¿Quién paga el costo económico y el tiempo que pierden entre trasbordos esos usuarios? ¿Alguien pensó en ellos?

Otro caso es la conexión con el Complejo Universitario Islas Malvinas, que alberga las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Universidad Católica de Cuyo. En este caso, mucha gente de Rawson se quedó sin conexión directa a las universidades que antes tenía con la línea 27, ahora deberán caminar varias cuadras con el peligro que ello implica sumado al frío del invierno para poder tomarse el 212 o el 10.

El tiempo arriba de cada colectivo en muchos casos se verá incrementado, ya que algunas líneas aumentan la cantidad de kilómetros por recorrer con fin de poder ingresar a varios barrios. En algunos casos por ejemplo de Santa Lucía, cuando antes existía un colectivo directo al centro, el mismo desaparece.

Por otro lado, se busca llegar a todas las localidades y varias siguen quedando sin servicio, sin ir más lejos con los recorridos presentados hasta el momento, la zona oeste de Marquesado, hasta el cementerio El Mirador, se queda sin servicio, con una pequeña corrección de los recorridos podemos incluir nuevamente a esta zona de Rivadavia. Zonas de Valle Fértil como Baldes de las Chilcas, el este de Huaco o El Médano en Jáchal, Villa Corral, Villa Nueva o Tocota en Calingasta, siguen aisladas.

Muchos de los choferes al día de hoy tampoco fueron capacitados, es fundamental que conozcan los recorridos, pues ellos serán la cara visible del sistema y en quienes seguro caerán las quejas o preguntas de combinaciones por parte de los usuarios. En menos de 20 días resulta imposible aprender al 100% el funcionamiento de la red y menos aprenderse el recorrido de las líneas secundarias para poder dar indicaciones correctamente.

Sumado a todas las falencias expuestas, las personas que trabajan en los puestos de información al usuario no saben responder con claridad las preguntas de los usuarios; desconocen los recorridos secundarios para posibles combinaciones y siempre la respuesta que la app que sale en unos días ayudará a resolver las dudas. Basta con ver los comentarios en las redes sociales de la misma Red Tulum o de las noticias de los diarios, incluido Diario Huarpe.

Para cerrar considero que la implementación del nuevo sistema debería haberse implementado en base a las necesidades reales de los usuarios mediante encuestas a realizar en barrios por ejemplo. Se debería haber contratado gente con capacidad de realizar mapas que sean de fácil entendimiento, en el país tenemos mucha gente que sabe del tema y no se la consultó. También los recorridos se deberían haber diagramado en base al conocimiento local, en muchos casos si se sigue el diagrama de los PDF, en Pocito las líneas circulan en contramano por ejemplo o en Capital giran por lugares que hasta hoy no se puede girar ya que los semáforos no habilitan el giro. Corregir estos detalles no cuesta mucho, pero los semáforos desde ya deben empezar a configurarse con el fin de probar el sistema. Realmente desconozco quien diagramó la Red Tulum, pero en base a mi conocimiento en mapas y programación para el correcto funcionamiento del GPS me pongo a disposición del que necesite realizar consultas.