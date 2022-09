Las obras de reforma en el Conector Sur están a punto de cumplir un año desde su inicio, pero aún no terminan por parte de las empresas constructoras que ganaron la licitación. Puntualmente, los últimos dos tramos del sector sur aún no son entregados y la razón es que no hay stock de semáforos por las restricciones a las importaciones que rigen en el país.

El director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, afirmó a DIARIO HUARPE que “para finalizar la obra del Conector Sur resta la semaforización de las intersecciones de la calle Guayaquil y Cenobia Bustos, los últimos dos tramos de la traza, y no podemos avanzar porque la empresa que los provee no tiene stock para entregar”.

El trasfondo de esto es que las restricciones a las importaciones que dispuso el Gobierno nacional afectan a la provisión de elementos básicos para la construcción de los artefactos, ya que requieren de elementos electrónicos probados y homologados para poder ser instalados, pero que no se encuentran en el país.

La demora de estos elementos genera, además, que toda la instalación eléctrica que alimentará a los semáforos y el alumbrado público esté frenada. El funcionario aseguró que estas razones son las que no permiten que aún se enciendan las luminarias en estos tramos del Conector Sur.

Esto genera que los plazos de entrega e inauguración de las obras se hayan retrasado. Es que, en un principio, Magariños afirmó a este medio que a fines de agosto iban a estar terminadas todas las obras, pero ahora esto cambió y la nueva fecha es a mediados de septiembre, siempre y cuando los semáforos llegan en los próximos días.

Las distintas dificultades que enfrentaron para la readecuación y refuncionalización de la traza que une Capital y Rawson llevó a que los plazos acordados en la licitación hoy estén totalmente vencidos. Los pliegos indicaban que los trabajos debían ser terminados en 180 días, es decir, que si se hubiera respetado el Conector Sur se habría inaugurado en abril con todas las reformas.

El inicio de los trabajos se dio en octubre del año pasado en el tramo capitalino que comprende calle General Paz hasta Arenales, con la demolición de las rotondas y otras construcciones originales, además de la intervención de toda la conexión eléctrica.

Así se avanzó en tramos hasta que en julio de este año se finalizó con el extremo rawsino, sólo restando la semaforización. En el transcurso hubo reclamos vecinales que obligaron a cambiar los cortes para el desvío de vehículos, ya que los afectaba con el recorrido de colectivos. También debieron cambiar el cartel indicador del final del Conector Sur porque nombraron la última calle como Dr. Ortega cuando desde el año pasado el Concejo Deliberante la renombró como La Superiora.

Dato

Se está realizando el proyecto para prolongar el Conector Sur tres kilómetros más con la intención de que llegue a Calle 11.