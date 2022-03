Por qué si el precio del dólar baja el de los alimentos no, según especialistas sanjuaninos

El dólar blue baja, pero los precios no. En una economía en la cual los precios de los alimentos, los combustibles y demás productos están atados al precio de esta divisa extranjera, la duda se basa en por qué si el dólar desciende, los valores no.

Es que el dólar paralelo bajó más de un 12% desde su máximo histórico, es decir, $223,50. Hoy el precio de esta divisa está a $201 para la venta y $198 para la compra.

Si siempre que sube el dólar se disparan los precios, ¿por qué cuando baja uno el otro no desciende? Según el economista Fabián Saffe, esto se debe a que el costo del dólar genera expectativas sobre los demás valores. El especialista indicó que la expectativa que se tiene respecto a cómo va a variar ese precio modifica la inflación.

En consonancia con Saffe, Laura Vera, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, planteó que en cualquier crisis económica el costo de los alimentos se relaciona con una cuestión especulativa con respecto al dólar. “Pase lo que pase a nivel económico en el país, repercute en el precio de la mercadería, así baje el dólar, los alimentos siguen igual”, aseguró.

Así, la razón por la cual el precio de la divisa extranjera no es directamente proporcional a los otros valores del mercado es porque la inflación es una variable multicausal, según los consultados. Saffe aseguró que hasta que la expectativa con respecto al dólar no se estabilice, los precios no bajarán. Es decir, hasta que no se resuelva la situación con el Fondo Monetario Internacional, hasta que el Banco Central no acumule dólares y hasta que no se genere certidumbre en relación al manejo del tipo de cambio del gobierno, los costos no van a bajar.

“Por más que haya una oscilación hacia abajo, no van a bajar los precios, siempre van a ir hacia la suba y esta es una de las razones por las que hay que apuntar hacia la certidumbre con respecto al dólar y su tranquilización”, sentenció.