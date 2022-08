Un momento de terror vivió un vecino de Chimbas en horas de la tarde del viernes. Su camioneta Ford -100 ardió en llamas cuando intentaba hacerla arrancar, informaron desde la Policía de San Juan.

Todo ocurrió en el interior del barrio Los Toneles. El propietario del vehículo, Rubén Wilson Castillo, de 63 años, manifestó que el incidente ocurrió por un desperfecto mecánico en la batería del vehículo.

Publicidad

Ante la emergencia, personal de Bomberos llegó hasta el lugar y sofocó las llamas.

Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas y no necesitó asistencia médica, pero la camioneta quedó completamente destruida. Intervino personal policial de la Sub Comisaría Cipolletti.