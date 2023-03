“¿Por qué me sacás fotos?”, “¿Te gustaría que yo te saque fotos en la calle a vos?”, “Mostrame la credencial de periodista”, “Tomatelas de acá, dale”, con esas frases fue que un efectivo de la Policía de San Juan se dirigió a un periodista que trabaja en DIARIO HUARPE y cubría la movilización de los docentes en el marco del encuentro que mantuvieron en Casa de Gobierno.

Conocida desde horas tempranas que a las 19, funcionarios del Gobierno de San Juan recibirían a los docentes autoconvocados, que por noveno día consecutivo realizan una protesta en reclamo de mejores condiciones salariales, es por ello que desde la Policía de San Juan montaron un operativo con vallas para evitar que la gente pudiera ingresar sin autorización al edificio de Avenida Libertador.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, realizaron un corte de calle en distintos puntos para que el tránsito vehicular se desviara y así evitar posibles accidentes o siniestros viales. En este marco es que DIARIO HUARPE salió a la calle para fotografiar las zonas afectadas y publicar una nota contando sobre lo sucedida, la cual se puede leer aquí.

El periodista asignado llegó hasta la intersección de avenida Libertador General San Martín y Paula Albarracín de Sarmiento, y tomó una fotografía de plano general. En la imagen se podía ver las calles, el vallado y dos uniformados custodiando. Allí fue que uno de los efectivos, el cual no se identificó, abordó al periodista de este medio y le preguntó “¿Por qué me sacás fotos?”.

La respuesta fue la habitual de quienes trabajan en prensa: “Soy periodista. Trabajo en DIARIO HUARPE”. Esta devolución no contentó al uniformado, quien le replicó “¿Te gustaría que yo te saque fotos en la calle a vos?”. Tras ello, el policía avanzó más y le exigió una credencial de periodista, a lo que el trabajador le respondió que no cargaba con ella, que estaba en la vía pública y que no estaba haciendo nada malo, ya que la imagen es un plano general.

Sin saber cómo seguir en su accionar, el policía desestimó la situación y le dijo al comunicador de HUARPE, “Tomatelas de acá, dale”.

Publicidad

Esta es una muestra más del mal accionar que tiene una parte de la Policía de San Juan y queda en evidencia, en esta oportunidad, ante un trabajador de prensa que vivió en carne propia lo que muchas veces se denuncia en nuestras redacciones.