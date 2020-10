Posible primer caso de reinfección en San Juan: “Después de 28 días sana comencé con síntomas”

Una sanjuanina denunció públicamente en Facebook haberse reinfectado con coronavirus. De ser así, sería el primer caso de este tipo en la provincia. La joven se llama Leiza Zalazar y así aparece en su red social, donde realizó la denuncia. Luego del acelerado aumento por casos de coronavirus en la provincia y la confirmación de la circulación comunitaria del virus en San Juan, el pánico y la angustia se dispararon en la población.

Este también fue el caso de Leiza, de 25 años, quien contrajo el virus junto con las dos personas que habita (no especifica parentesco) que también dieron positivo, según relata, el 25 de agosto. Tras pasar por los síntomas habituales, el aislamiento obligatorio y los controles necesarios durante 14 días, cuenta, le dieron el alta médica el 14 de septiembre pasado.

Sin embargo, la alegría y el alivio de haberse recuperado de un virus, que ya se ha cobrado la vida de 92 sanjuaninos, le duró poco. “Después de 28 días sana, comencé con síntomas, ya que convivo con dos personas que dieron positivo en ese momento”, escribe en su muro que, hasta hace unas horas, ya contaba con 300 reacciones y fue compartido 700 veces.

Pero no termina ahí con su relato y apunta hacia las autoridades de Salud a quienes acusa implícitamente de negligencia. “Me hisoparon nuevamente por tercera vez el día 6 de octubre y con mi familia insistimos por todos lados en conseguir mi resultado (…) a los profesionales que hacían el seguimiento de los casos positivos de mi casa se les consultaba por mi resultado, pedían mis datos y me respondían que no estaba en el sistema”, sigue con evidente angustia en sus palabras.

Fue durante este período, en principios de octubre y mediados de este mes, que los números de muertos e infectados en San Juan se dispararon obligando a las autoridades a volver a Fase 3. Fue durante esos días que Leiza finalmente recibió la peor noticia: era positivo de nuevo. “Después de 11 días, fue que me enteré que ERA POSITIVO NUEVAMENTE. Según me dijeron primeramente FUE UNA REACTIVACIÓN, en segunda instancia, que mi primer hisopado fue un FALSO POSITIVO y finalmente que era una REINFECCIÓN. Básicamente mi caso era un tatetí para ellos”, (sic).

En caso de confirmarse oficialmente que contrajo nuevamente el virus, sería el primer caso de este tipo en San Juan por reinfección. Leiza termina su denuncia relatando que fue hasta la Zona Sanitaria II en Caucete y que le informaron que su caso “es les había pasado”, que no existían casos de reinfección en la provincia y que su “expediente” estaba siendo estudiado por la jefa de Epidemiologia de la provincia (en referencia a Mónica Jofré) y que su caso había “viajado a Nación”.

Y cierra. “POR QUE EN LOS PARTES NO SE CUENTA QUE HAY CASOS DE RE INFECTADOS? QUE MAS NO ESTAN OCULTANDO? (…) Me pasó a mí y le podría haber pasado a cualquier persona. Cuidémonos entre nosotros porque lamentablemente para el gobierno somos un número. Nada más que eso. Espero que a nadie más le toque pasar por esto” (sic).

El supuesto primer caso de re infección que no fue

El pasado 15 de julio de este año, se especuló con la reinfección de Covid-19 por parte del tercer caso positivo, en ese momento, en la provincia. Se trataba de un transportista que había ingresado a San Juan luego de un traslado desde Buenos Aires en el avión sanitario. En su momento, Mónica Jofré dijo "tuvo un PCR (test) positivo que encendió alertas y se decidió aislarlo porque había estado en una zona con circulación viral y se contactó a sus familiares y personas que estuvieron con el".

A posterior, 48 horas después, se le hizo otro hisopado con el resultado levemente negativo y finalmente la tercera prueba dio negativo. En su momento, Jofré explicó que "muchas personas que tuvieron neumonía grave como este caso pueden tener partículas virales por meses en su cuerpo y van fluctuando". Tras esto, se descartó la reinfección.

Hasta el momento, se sabe que los casos de reinfección son raros y sólo hay seis en el mundo con algunos pendientes de verificación. En Argentina hubo dos casos: el de la medica santafesina de 34 años, Alejandra Müller, en agosto y el del reconocido médico infectólogo porteño Fernando Pollack. Los datos sobre el Covid-19 muestran que los anticuerpos son detectables hasta tres meses después de la infección. Sin embargo, los anticuerpos con el tiempo se van reduciendo poco a poco. De comprobarse que Leiza se reinfectó, estaría entre los casos verificables.