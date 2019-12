Postergan para las 15 el tratamiento de la Ley Impositiva bonaerense 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires votó este mediodía un cuarto intermedio hasta las 15 para tratar el proyecto de la ley Impositiva 2020 que envió el gobernador Axel Kicillof, tras no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los niveles de aumento de impuestos que contempla la iniciativa.



La Legislatura bonaerense había postergado ayer el tratamiento del proyecto de la ley para este mediodía, pero hoy se volvió a votar un cuarto intermedio al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.



Los encuentros con legisladores oficialistas y de la oposición incluyeron también la visita de varios ministros del Poder Ejecutivo que se acercaron hasta el anexo del Senado para dar detalles del proyecto.



Más temprano, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró que el gobernador "necesita" la sanción de la ley "para comenzar esta gestión en una provincia arrasada, endeudada y sin servicios del Estado".



En diálogo con Télam, la funcionaria se mostró confiada en alcanzar los acuerdos necesarios con la oposición de Juntos por el Cambio que permitan que se apruebe el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado.



Señaló esta mañana que los técnicos del gobierno mantuvieron reuniones con representantes de la oposición "para analizar propuestas de modificación en algunas alícuotas de Ingresos Brutos y en el Inmobiliario Rural y Urbano", pero no brindó mayores precisiones.



En esa línea, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que "hay cosas razonables que pide la oposición, lo que no es razonable es la instalación mediática de que se trata de un impuestazo", en referencia al proyecto de ley enviado a la Legislatura.



"Hubo consultas puntuales, pero en principio nadie estuvo en desacuerdo con los detalles del proyecto en cuanto a mantener una actualización por inflación en promedio e incorporarle un carácter de progresividad y de segmentación para que con un criterio lógico, justo y razonable, a nuestro parecer, los que tienen menos, paguen menos y los que tienen más, paguen más", dijo el funcionario.



En esa línea, confió que la oposición "está de acuerdo con ese espíritu en general del proyecto, nos han propuesto modificaciones menores, no está en discusión ni el espíritu ni las características del proyecto, hay pedidos particulares, la cosa está encaminada; lo que no es razonable ni justo es la instalación mediática del tema, cuando dicen que se trata de un impuestazo", apuntó.