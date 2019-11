Postergaron debatir el proyecto para reconvertir el predio del Mercado de Hacienda tras su mudanza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El debate del proyecto para la instalación de un parque temático gauchesco en el predio donde funciona el Mercado de Hacienda, en el barrio de Mataderos, quedó postergado en la Legislatura de la Ciudad ante la imposibilidad del oficialismo de lograr el respaldo del arco opositor que reclama que la ley garantice la permanencia de un grupo de familias en el edificio de La Recova.



En rigor, la iniciativa, motorizada por el Ejecutivo porteño, iba a formar parte de los temas que mañana, en la sesión ordinaria, los diputados pondrán en tratamiento para su aprobación.



No obstante, desde el bloque Vamos Juntos, que reúne a 34 diputados oficialistas, pidieron que el expediente en cuestión pase para la sesión del jueves 21 a fin de abrir un tiempo de negociación para juntar los 40 votos que requieren este tipo de normas para su aprobación.



La propuesta contempla al espacio delimitado por las calles José Enrique Rodo, Murguiondo, Eva Perón y Lisandro de la Torre, que suman unas 34 hectáreas en las que funciona el Mercado de Hacienda de Liniers.



El Mercado se trasladará a Cañuelas, de acuerdo a un convenio firmado con la Nación y la Ciudad.



La propuesta del oficialismo apunta a la creación de un "Espacio Público Tematizado" que ofrecerá un polo gastronómico que pondere la carne argentina y un Mercado Federal abierto a las provincias, donde se reubicará la tradicional Feria de Mataderos que funciona los domingos.



Además, se estipula que dentro del polígono que se extiende por 34 hectáreas se destinen varios terrenos a la construcción de 2500 viviendas; se abran nuevas calles y se abran una escuela primaria, una secundaria y una infantil de jornada extendida; así como también habrá espacios verdes.



No obstante, diputados de la oposición manifestaron que la actual redacción de la ley no coincide con la de la primera lectura, que fue sancionada hace poco más de un año en la Legislatura porteña.



Es que, según aseguraron, en el proyecto actual fue retirado un artículo que estaba incluido en la primera ley, que posibilitaba la permanencia de un grupo de familias que hoy viven en el edificio de La Recova, una centenaria construcción que fue declarada monumento histórico nacional y que está situada en el ingreso del Mercado.