El mercado de autos usados en Argentina llega a fin de 2025 con mayor incertidumbre respecto a los valores de los vehículos y una demanda que empezó a enfriarse, lo cual marca la pauta para el comportamiento de precios en 2026.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las ventas de autos usados mostraron una caída en noviembre de 2025, con 132.089 vehículos transferidos, un 12,6 % menos que en ese mismo mes del año anterior. A pesar de ello, el acumulado del año sigue siendo positivo, con más de 1,7 millones de operaciones.

Con ese escenario, el mercado proyecta que 2026 también podrá crecer en volumen de operaciones, aunque de forma leve o moderada, y que la evolución de los precios estará muy atada al contexto macroeconómico, el comportamiento de la inflación y la oferta de unidades.

Uno de los factores que influye en el reacomodamiento de precios es la competencia con los autos 0 km, cuya mayor oferta en 2025 —ligada a la apertura económica y la importación— obligó a que muchos usados se vendieran con descuentos o a valores más realistas frente a la demanda. Aquellos que pretendan cotizar sus vehículos en valores excesivos probablemente enfrentarán dificultades para venderlos rápidamente si no ajustan sus expectativas al mercado.

Para 2026 también se espera que la financiación juegue un papel clave: una mayor disponibilidad de crédito con tasas competitivas podría incentivar tanto la compra de 0 km como la de usados, impactando en cómo se negocian los precios de segunda mano.

El comportamiento futuro de los precios dependerá además de factores estructurales que ya se observaron en 2025: pese a algunos meses con leve retracción en ventas, la demanda por modelos confiables y económicos sigue siendo un motor del segmento, con vehículos como el Volkswagen Gol y Hilux entre los más vendidos.

En síntesis, para 2026 se espera un mercado de autos usados con precios más ajustados a la realidad de oferta y demanda, influenciado por la competencia con unidades nuevas, la financiación disponible y un panorama económico más transparente que en años recientes. Los vendedores que quieran colocar sus usados tendrán que ser más flexibles en sus valores ante un comprador con más opciones y expectativas claras.