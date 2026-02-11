La senadora nacional sanjuanina María Celeste Giménez Navarro ratificó su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional y aseguró que la iniciativa “representa un retroceso histórico de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores argentinos”.

Durante su intervención, la legisladora cuestionó el proyecto al considerar que responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional y que profundiza la crisis del empleo en el país.

“Esta reforma que ustedes impulsan y que exige el FMI representa un retroceso histórico. Profundiza el desastre que vienen haciendo desde hace dos años”, expresó.

En ese sentido, afirmó que desde la asunción del presidente Javier Milei “se perdieron 270 mil puestos de trabajo registrado en la República Argentina” y sostuvo que una parte importante corresponde al sector privado.

Además, advirtió que cientos de familias sanjuaninas atraviesan una situación de incertidumbre ante despidos y cesantías. “Más de 700 trabajadores registrados del sector privado van a ser despedidos. Son más de 700 familias que no saben qué va a pasar con su futuro y el de sus hijos”, señaló.

La senadora también remarcó que el 70% de los conflictos laborales se concentran en sectores como la industria, la construcción y el comercio, y vinculó esa situación con decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

“Es el impacto directo en las provincias de las decisiones políticas que se toman en la Casa Rosada o que se toman en Estados Unidos y aquí se replican”, manifestó.

En su discurso, Giménez Navarro aseguró que el problema de las empresas argentinas “no son sus trabajadores, sino un plan de gobierno que ya fracasó y que está a la vista que también está fracasando”.

Finalmente, fundamentó su postura desde lo personal: “Como hija y nieta de trabajadores, por comprensión histórica y convicción ideológica, y por un enorme sentido de pertenencia, no voy a acompañar esta ley”.