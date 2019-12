Presidente de Faevyt aseguró que el sector privado "está preparado para acompañar" al nuevo gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), Gustavo Hani, aseguró hoy que el sector privado "está preparado para acompañar" a las nuevas autoridades turísticas que asuman con el cambio de gobierno y calificó como "un paso adelante" que se eleve el rango del organismo de Secretaría a Ministerio.



Tras declararse, junto a todo el sector privado, como un "ferviente defensor de tener un Ministerio exclusivo para el sector", Hani ponderó la decisión de elevar el rango del organismo, que ahora sería Ministerio de Turismo y Deporte.



Reconoció haber tenido charlas informales con las autoridades que asumirán el 10 de diciembre y en tal sentido dijo que le "consta que están con muchas ganas y con muchas ideas de hacer cosas buenas".



"Ojalá puedan armar equipos de trabajo en conjunto y todos tiremos para adelante", dijo y reiteró que el sector privado está preparado para acompañar "porque si le va bien al ministro nos va ir bien a todos. Nosotros queremos trabajar y seguir dando empleo".



Hani también se refirió a las últimas medidas que a nivel nacional y de la ciudad impactan en el sector turístico, como la baja en las tasas a quienes viajen a Uruguay por barco, y el cobro de un adicional a los turistas extranjeros que visiten Buenos Aires.



Respecto a la primera, el dirigente empresarial aseguró que "no nos parece mal cualquier medida que apoya el turismo, pero el problema es que si estamos todos en una crisis interna, hay que tomar este tipo de medidas para todos, no para un solo sector".



"Hagamos lo mismo con tasas en el cabotaje dentro del país y con los peajes. Fomentemos el turismo de verdad y no sólo a un núcleo muy específico que va a Uruguay", agregó.



Remarcó que "son medidas tomadas unilateralmente sin medir el impacto y obviamente pensamos que acá hay otros intereses particulares que fomentar el turismo", aclarando que la medida "viene de la Administración General de Puertos" y no de la Secretaría de Turismo.



En cuanto a la tasa que se le cobrará a los turistas extranjeros que visiten la ciudad para financiar el Ente de Promoción "Visit Buenos Aires", Hani reconoció que se cobran es otras ciudades del mundo "pero son urbes donde el turismo ha llegado a niveles de picos máximos y se intenta regularlo un poco".



"Obviamente no es el caso de Buenos Aires", señaló y puso énfasis en que "si esos fondos se utilizan en la promoción turística es un tema" pero advirtió que eso puede no suceder como ejemplificó con otros casos.



"Después se transforma en que va a rentas generales de la ciudad y no te lo mandan, o mandan de a poco, o meten un decreto de necesidad y urgencia y por ahí no se puede usar, o mañana se lo ocurre a uno ir a la legislatura y decir que ahora en vez de un dólar cincuenta ahora son 15, y eso cambia, ahí es donde eso se torna un poco peligroso", agregó.



"No fuimos consultadas las entidades privadas ni participamos del armado de la idea", remarcó.



Sobre la temporada que comienza, el presidente de la Faevyt se mostró esperanzado en que "sea buena" y que "se tomen las medidas para eso".



"Las reservas al menos en la costa están en buenos niveles y creemos que lo que es hostelería y gastronomía las reservas están muy bien, y esperemos ahora algún tipo de medidas del gobierno nacional que asuma para que la gente tenga también disponibilidad de pesos para gastar en sus vacaciones, que es un poco lo que falta hoy, la gente no tiene plata", agregó.