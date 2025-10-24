A pocos días de los comicios del 26 de octubre, el dólar cripto vuelve a ganar protagonismo como indicador económico. Cotizado las 24 horas, los siete días de la semana, se ha transformado en un termómetro para argentinos que buscan medir la presión sobre el peso en contextos de incertidumbre política. Para este viernes, la cotización del dólar cripto es de $1547,47 para la compra y de $1565,20 para la venta.

A diferencia de los canales tradicionales, que cierran los fines de semana y feriados, el dólar cripto se calcula a partir de stablecoins como USDT, DAI o USDC en pesos argentinos, ofreciendo una referencia inmediata y sin pausas. Su índice, que se actualiza en tiempo real, refleja con agilidad las expectativas sociales y los movimientos del mercado.

Según Chainalysis, Argentina está entre los 15 países del mundo con mayor adopción cripto y dentro del top 3 de América Latina. Entre 2022 y 2025, el uso de stablecoins aumentó más del 80%, demostrando que los ciudadanos recurren cada vez más a esta alternativa digital como refugio económico.

El mercado cripto permite comprar, vender y transferir stablecoins las 24 horas, incluso fines de semana, y ofrece herramientas de cobertura fuera del horario bancario, consolidándose como un instrumento de referencia para quienes buscan proteger su patrimonio en contextos de alta incertidumbre política.