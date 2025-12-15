El kirchnerismo presentará en el Congreso un proyecto de reforma laboral alternativa, una respuesta directa a la iniciativa de "modernización" promovida por el gobierno de Javier Milei. La propuesta fue elaborada en el marco del Partido Justicialista (PJ), con participación de sindicatos de la CGT y la CTA, y el aval de Cristina Fernández de Kirchner.

El objetivo central es instalar una suerte de "contrarreforma" en el debate parlamentario y confrontar el diagnóstico oficial sobre la situación del empleo, los salarios y los derechos laborales. La Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, liderada por la diputada Vanesa Siley, coordinó la redacción del borrador del proyecto y articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria.

El fundamento político del proyecto es explícito: para el kirchnerismo, la reforma laboral de Milei no generará empleo, sino que implicará una reducción de derechos y un cambio regresivo en la protección social. "Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico", señaló Siley. "El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen".

El proyecto parte de un diagnóstico: los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, falta de tiempo de descanso y deterioro de la salud física y mental. Según el borrador que trabajan en el PJ, la pérdida del poder adquisitivo llevó a la expansión de la pluriactividad laboral, la informalidad y nuevas formas de trabajo asociadas a las plataformas digitales.

Sobre estos tres ejes se estructura la contrarreforma: cambios en materia salarial, en la extensión de la jornada laboral, licencias, negociación colectiva, trabajo en plataformas y una nueva regulación tecnológica. Uno de los capítulos más destacados es la recuperación del poder adquisitivo. El proyecto plantea que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir el costo de la Canasta Básica Total.

La propuesta exige respetar las paritarias libres, sin topes ni restricciones, defendiendo la negociación entre sindicatos y empleadores. Además, se establece que el salario deberá ser abonado íntegramente en dinero, en pesos o cualquier otra moneda reconocida, dejando fuera la opción de pagos en especie, alimentos o vivienda.

Otro pilar es la reducción de la jornada semanal, actualmente de 48 horas, que el kirchnerismo propone llevar a 42 horas, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en el mediano plazo. La contrarreforma amplía la licencia por paternidad: de los dos días actuales a 90 días, igualando la cobertura con la licencia materna.

Se establece la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores, integrados por representantes sindicales y empresariales, con técnicos en seguridad e higiene laboral y especialistas en salud mental. El trabajo en plataformas digitales ocupa un capítulo propio, con la prohibición de bloqueos sin justificación, el acceso a instancias de defensa para trabajadores y estaciones sanitarias obligatorias.

El proyecto anticipa el debate sobre la regulación del uso de inteligencia artificial en la administración del trabajo y los procesos productivos. El proyecto del kirchnerismo se enfrenta directamente a la reforma del Gobierno, que propone cambios en las indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un descuento del 3% de las contribuciones patronales y el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La oposición considera especialmente adverso el FAL, estimando que implicaría una pérdida de USD 2.500 millones anuales para la Seguridad Social. "¿Qué tiene de moderno que el trabajador pague su propio despido? ¿Y qué tiene de moderno dejar sin fondos jubilatorios a los actuales y futuros jubilados?", cuestionan desde el bloque.

Vanesa Siley habló con Infobae sobre los detalles que trascendieron de la contrarreforma laboral que propone el kirchnerismo y rechazó la perspectiva oficialista: "No existe que las leyes, en sí mismas, generen empleo. Ningún país lo ha demostrado en la historia. El empleo se crea o se destruye por el modelo económico".

El kirchnerismo intenta así instalar una discusión de fondo sobre el sentido del trabajo y la función de la legislación laboral. El objetivo declarado es disputar no solo artículos, sino el modelo productivo y social que la sociedad argentina debe asumir en el contexto actual.