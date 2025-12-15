En el inicio de una semana clave en los planes del presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomaron la decisión de no convocar a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) a Casa Rosada en el marco de las negociaciones por la agenda legislativa que impulsa el Gobierno Nacional.

Según fuentes oficiales, el motivo que torció la idea de los dos funcionarios fue la falta de "puntos de conexión" entre los cuatro díscolos peronistas con la administración libertaria. Aunque el tándem federal había anticipado que anunciaría la determinación una vez concluidas las rondas con los 20 mandatarios provinciales aliados, finalmente decidieron evitar el contacto en esta primera instancia.

Publicidad

Sin embargo, desde la cartera y la coordinación ministerial, se aclaró que están abiertos a abordar "temas de gestión" con los gobernadores peronistas. "De igual forma nosotros nos reunimos con peronistas. Jalil, Jaldo y Ziliotto vinieron a Rosada", se escudan desde el ecosistema libertario.

El exvocero del Gobierno hizo públicos los motivos que delimitaron la respuesta final ante los reclamos de algunos referentes del Partido Justicialista (PJ). "Nosotros trabajamos para lo que la gente nos pide. Cuando uno marca que el equilibrio fiscal es un tema fundamental, que el endeudamiento implica un sacrificio para las generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes entendés que hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide", postuló.

Publicidad

La negativa llega en un momento en que Kicillof da sobradas muestras de activar la campaña que lo catapultará a competir en las próximas elecciones presidenciales de 2027. En paralelo, el presidente Milei hace lo propio con visitas a las provincias en el marco de lo que denominó como "Tour de la Gratitud" para agradecer el respaldo del interior del país en los comicios de medio término.

La mesa política que coordina la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aplica lo discutido en las últimas dos ediciones de la semana pasada para anotarse los primeros triunfos legislativos de la segunda mitad de gestión. Con la hoja de ruta ideal que incluye la obtención de dictamen y aprobación del Presupuesto 2026 en los próximos tres días y la idea de iniciar el debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Senadores el próximo miércoles, el flamante ministro del Interior dedicará sus horas a la actividad en el Congreso prevista para el período de sesiones extraordinarias.

Publicidad

De lo resuelto en la última reunión del pasado viernes en Casa Rosada surgió la instrucción para que Diego Santilli escolte esta semana a las dos espadas designadas por el Poder Ejecutivo para la tarea: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. En representación de la Jefatura de Gabinete hará lo propio el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, recientemente nombrado.

Desde la planta baja de Balcarce 50, donde se ubica el despacho del exdiputado del PRO, revelaron que el ministro "estará abocado 100 por ciento a la estrategia parlamentaria". "Estará presente todo el tiempo en el Congreso, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral", precisaron.

Luego de haberse reunido con 18 de los 20 representantes provinciales que adhirieron al Paco de Mayo firmado en Tucumán, el Poder Ejecutivo tiene puentes con el resistente santafesino Maximiano Pullaro que se niega a visitar Casa Rosada sin "respuestas" concretas a los problemas de cada territorio. Sin embargo, una importante voz con acceso al despacho presidencial se mostró despreocupado por la resistencia y reveló que hay conversaciones subterráneas abiertas con la provincia del noreste cuya ex vicegobernadora Gisela Scaglia lidera un bloque (Provincias Unidas) de 18 diputados.