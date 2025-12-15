El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Caja de Acción Social, firmaron una Carta de Intención para diseñar e implementar un régimen de sorteos especiales con finalidad solidaria, orientado a respaldar el trabajo de organizaciones no gubernamentales de la provincia.

El acuerdo fue formalizado en un acto encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto al presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento. También participó de la rúbrica el gerente de Juegos de la Caja de Acción Social, Rolando Héctor Tello.

Según lo establecido en el documento, las partes manifestaron su voluntad de explorar, diseñar e implementar sorteos de carácter solidario, bajo modalidades como Cruzada Solidaria, Sorteo de Cupones u otras alternativas equivalentes. Las acciones se desarrollarán dentro del marco normativo vigente y deberán contar con la aprobación del Consejo de Administración de la Caja de Acción Social.

En este esquema, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Cultos y ONG, asumirá la responsabilidad de suministrar y mantener actualizado el listado de las entidades que podrán participar como beneficiarias. Para ello, las organizaciones deberán cumplir con los requisitos legales y estatutarios correspondientes, con el objetivo de garantizar transparencia y asegurar el destino social de los fondos.

La Carta de Intención también define que los premios de los sorteos serán asignados a la entidad que resulte beneficiaria y deberán destinarse a la ejecución de proyectos específicos o a la adquisición de bienes vinculados a sus necesidades operativas o institucionales, conforme a lo que establezca la Caja de Acción Social.

La iniciativa apunta a generar un nuevo mecanismo de apoyo para las organizaciones no gubernamentales de la provincia, mediante herramientas solidarias reguladas por el Estado provincial.