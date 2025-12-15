Ahmed al Ahmed, inmigrante sirio de 43 años, permanece hospitalizado en estado grave tras resultar herido durante el ataque armado ocurrido en Bondi Beach, Australia, donde logró desarmar a uno de los tiradores y evitar un número mayor de víctimas. El atentado, perpetrado durante un evento de celebración judía de Janucá, dejó un saldo de 15 personas fallecidas.

Ahmed se recupera en el Hospital St George de Kogarah, donde fue sometido a una cirugía por múltiples heridas de bala en su brazo izquierdo. Según informó su abogado, Sam Issa, recibió al menos cinco disparos en ese miembro y otro proyectil permanece alojado en su omóplato. Los médicos evalúan la posibilidad de que pierda el brazo debido a la gravedad de las lesiones y a la importante pérdida de sangre.

El hecho ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de asistentes. Los atacantes fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, quien murió tras ser abatido por la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, quien permanece internado bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad al Estado Islámico, según informaron las autoridades.

Imágenes registradas por testigos muestran a Ahmed refugiándose detrás de vehículos estacionados sobre Campbell Parade antes de lanzarse por sorpresa sobre uno de los agresores, forcejear durante varios segundos y arrebatarle el rifle. En ese enfrentamiento recibió los disparos que lo dejaron gravemente herido.

De acuerdo con el testimonio de su primo Jozay Alkanj, minutos antes de intervenir Ahmed le dijo: “Voy a morir, por favor ve con mi familia y diles que morí salvando las vidas de las personas”. Ambos se encontraban cerca del evento y se habían acercado al lugar poco antes del inicio del ataque.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó a Ahmed en el hospital y difundió una imagen junto a él. Allí lo definió como “un héroe de la vida real” y sostuvo que su intervención evitó más muertes. A través de su abogado, Ahmed afirmó que no se arrepiente de lo ocurrido y que volvería a actuar de la misma manera.

Ahmed llegó a Australia en 2006 y obtuvo la ciudadanía en 2022. Es comerciante de tabaco y padre de dos niñas de cinco y seis años. Su familia informó que, pese a su delicado estado de salud, se encuentra de buen ánimo tras la visita de sus padres.

En paralelo, una campaña solidaria iniciada para colaborar con su recuperación recaudó más de un millón de dólares australianos en pocas horas, con más de 18.000 donaciones. Entre los aportes se destacó el del empresario estadounidense Bill Ackman.

El ataque es investigado como un acto de terrorismo dirigido contra la comunidad judía de Sídney. Entre las víctimas fatales se encuentran una niña de 10 años, el rabino organizador del evento y un sobreviviente del Holocausto de 87 años. Decenas de personas resultaron heridas, incluidos dos agentes de policía que permanecen en estado crítico.