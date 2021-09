Previo a la Bresh, 100 jóvenes se vacunaron contra el Covid

En medio de la fiesta por el 21 de septiembre, que concluyó en el circuito San Juan Villicum con la fiesta Bresh, el Ministerio de Salud de la Provincia llevó a cabo la vacunación Covid-19 en el stand de Salud. Cuando concluyó la jornada de inmunización, 100 jóvenes accedieron a la vacuna.

Se colocaron primeras y segundas dosis de Moderna y primeras y segundas dosis de Sinopharm, dijeron fuentes del Gobierno Provincial.

Algunos de los que se vacunaron, contaron sus sensaciones. “Lo que me animó a venir fueron mis ganas de pasarla bien por el Día de la Primavera, no suelo hacer nada así que aproveché. Vine con mi novia y un par de amigos. Por otro lado, la pandemia la viví bastante difícil, gracias a Dios no perdí a nadie, pero lo que fue el tema de la conectividad, los estudios y demás, se me complicó mucho. Mi novia me animó a vacunarme, no tenía ninguna dosis y hace poco fueron mis 18 entonces aproveché la oportunidad. Espero que todo mejore”, dijo Nicolás Valverde, estudiante.

Leonel Pradella, otra estudiante que se acercó por el predio de Albardón, dijo: “Le tengo pánico a las agujas y estaba renervioso, pero mi novia me animó a vacunarme. Por suerte no tuve Covid y espero que todo vuelva a la normalidad”.

Finalmente, Julieta Lobos, también joven estudiante, contó que “la vacuna no me dolió; me coloqué la segunda dosis y estuvo re bien. La primera vez no me hizo nada. La pandemia la viví tranqui, mi mamá tuvo Covid, pero gracias a Dios ni a mí ni a ella nos dio algo grave, estuvimos bien. Espero que esto se calme un poco y podamos salir adelante como el país que somos”.