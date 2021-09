En las últimas 24 horas no se registraron muertes por coronavirus

En las últimas 24 horas, San Juan no registró decesos a causa del Covid-19, según informaron fuentes del ministerio de Salud Pública. Desde hace una semana que no ocurría esto. La última vez que la provincia no reportó fallecidos fue el miércoles 15 de septiembre pasado.

Por otra parte, el parte diario de este miércoles comunicó que hubo 16 casos positivos 393 testeos negativos.

Así las cosas, el acumulado de víctimas fatales siguió siendo de 1.172, mientras que los casos confirmados desde el inicio de la pandemia son 71.812. A su vez, 425 pacientes siguen con el proceso infeccioso, en cambio, 70.215 sanjuaninos ya se recuperaron de la enfermedad.

Se encuentran internados 74 pacientes, entre positivos y sospechosos, en las áreas de Covid-19. De ese total, 36 pacientes permanecen internados en el Área Crítica, ocho de ellos necesitan asistencia respiratoria mecánica.

Entre los internados en el área Covid-19, uno es paciente pediátrico, es decir, es un niño. Mientras que no hay embarazadas entre las pacientes.