Primera semana de Riquelme en el poder: viaje a Paraguay y definición del nuevo DT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Juan Román Riquelme asumirá desde mañana su primera semana como dirigente de Boca Juniors, en la que destacan dos actividades principales: su presencia en el sorteo de la Copa Libertadores 2020 y la definición del nuevo director técnico para suceder al saliente Gustavo Alfaro.



El ídolo "xeneize" quedó consagrado como directivo el viernes cuando el vicepresidente primero de la fórmula ganadora en las elecciones, Mario Pergolini, firmó los papeles del traspaso de poder con los representantes de la anterior gestión encabezada por Daniel Angelici.



El jueves será oficialmente nombrado por vicepresidente segundo del club y responsable de todo el Departamento de Fútbol cuando se realice desde las 19 en La Bombonera el acto simbólico de la asunción de mando del presidente Jorge Amor Ameal.



Ameal y Riquelme viajará mañana rumbo a la capital paraguaya de Asunción para participar el martes del sorteo de la primera y segunda fase de la Copa Libertadores, que se realizará en la sede de la Conmebol en Luque.



Esa será la actividad pública de Román como dirigente de Boca, rol que en efecto cumple desde el día posterior a los comicios para armar la estructura futbolística de la nueva gestión.



En esa tarea, la principal decisión pasa por definir el cargo de entrenador, que tiene como claro favorito a Miguel Ángel Russo, último técnico campeón de la Libertadores con Boca en la edición 2007, que tuvo a Riquelme como figura estelar.



El ex enganche se reunió este fin de semana con el entrenador de 63 años para avanzar en su contratación, que sería anunciada esta semana. El proyecto de inferiores y los colaboradores del cuerpo técnico fueron los tópicos principales de la conversación.



Russo, en su reciente paso por Cerro Porteño de Paraguay, tuvo como ayudante a Leandro Somoza, ex mediocampista de Boca (2011-2013) que compartió plantel con Riquelme pero que no tiene una relación fluida con el ahora dirigente.



Román pretende que el futuro entrenador trabaje con nuevos asistentes. Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, que viene de trabajar en la Reserva junto a Rolando Schiavi, son dos candidatos firmes para incorporarse al cuerpo técnico.



Russo fue campeón de América en Boca en 2007 y a final de ese mismo año marchó después de perder con Milan de Italia la final del Mundial de Clubes en Japón. Su última experiencia en el fútbol argentino fue sin éxito en Vélez Sarsfield en 2015.



Desde entonces, dirigió en Millonarios de Colombia (mientras peleaba contra un cáncer que superó), Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño, al que condujo hasta los cuartos de final de la Libertadores de este año.



Una vez definido el sucesor de Alfaro, Riquelme deberá enfocarse en resolver la situación de Carlos Tevez, máximo referente del plantel "xeneize", cuyo contrato vence el próximo martes 31.



En declaraciones públicas, Román reconoció que lo llamó recientemente y se mostró partidario de renovarle el vínculo con el desafío que "recupere la alegría" de jugar en Boca, un club al que "le dio mucho" según su opinión.



Tevez respondió rápidamente al asegurar que su deseo es "seguir en Boca aunque sea de utilero" y definir a Riquelme como "el máximo ídolo del club".



El plantel de Boca regresará de las vacaciones el viernes 3 de enero en Casa Amarilla y desde el día siguiente trabajará en el Centro de Entrenamiento de la localidad bonaerense de Ezeiza.