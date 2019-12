Procesan y liberan al campeón de levantamiento de pesas acusado de agredir a su pareja en Ushuaia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El campeón mundial fueguino de levantamiento de pesas, Marcos Martínez, fue procesado por lesionar a su pareja en un hotel de la ciudad de Ushuaia, aunque quedó en libertad, informaron hoy fuentes judiciales.



Martínez estaba detenido desde el 11 de noviembre último, cuando su pareja, de 40 años, cayó desde la ventana de la habitación que ambos ocupaban en el tercer piso del hotel Mónaco y, desde un entretecho, fue deslizándose por la estructura del edificio hasta llegar al suelo con lesiones leves.



El fiscal Daniel Curtale, que intervino tras el hecho, lo acusó formalmente del delito de “intento de homicidio”, pero las pruebas recogidas por los investigadores, incluido el propio testimonio de la víctima, descartaron que el deportista haya arrojado a la mujer por la ventana, como indicaba la hipótesis inicial del hecho.



El juez de instrucción 1 de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, dictó el procesamiento de Martínez por el delito de “lesiones leves agravadas, por haber sido cometidas en contra de su pareja y en un contexto de violencia de género” al considerar que la mujer huyó por la ventana cuando era atacada por el pesista.



De Gamas Soler entendió que el acusado agredió a la mujer durante una discusión en el cuarto del Hotel Mónaco, en pleno centro de la capital fueguina, pero que no la arrojó por la ventana con la intención de matarla.



“Si bien Martínez no realizó acciones directas para que su pareja saliera por la ventana de un tercer piso, sí desplegó actos de violencia contra ella que la llevaron a adoptar la riesgosa decisión de huir por esa ventana, provocándose las lesiones que posteriormente fueran certificadas por el médico forense", indica el fallo al que accedió Télam.



El magistrado describió que la mujer presentaba además "heridas en el pómulo izquierdo y en el antebrazo izquierdo, como resultado de la agresión anterior de su pareja”.



Al declarar en el expediente, la mujer no admitió ninguna agresión y explicó que cayó por la ventana “en forma accidental” mientras intentaba colocar una cortina.



Esta versión se contrapone tanto con los informes periciales sobre la mecánica del episodio y las lesiones constatadas en el cuerpo de la mujer, como con los informes psicológicos realizados a la víctima, indicaron las fuentes.



Es por eso que el juez “no descartó” que exista una reticencia de la mujer “a dar cuenta de cómo acontecieron los hechos” por temor a una posible represalia del agresor.



En esa línea, el fallo le prohíbe al deportista acercarse a menos de 100 metros de su pareja, su grupo familiar o sus bienes, y a tener todo tipo de comunicación con ellos, bajo riesgo de volver a quedar detenido.



Además, el pesista tendrá que cumplir otras reglas de conducta como “la prohibición de ausentarse de la jurisdicción sin previa autorización del tribunal, informar cualquier cambio de domicilio dentro de las 24 horas de producido, la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría de Género y Familia de la ciudad de Río Grande, y la de no deambular fuera de su domicilio entre las 0 y las 6 de la mañana”, entre otras.



La situación de violencia que atravesaba la pareja también fue corroborada por lo sucedido el domingo 10 (un día antes de alojarse en el hotel) cuando la tripulación del vuelo 2849 de Aerolíneas Argentinas tuvo que suspender el despegue de una aeronave desde la ciudad de Río Grande a Buenos Aires porque Martínez fue observado por varios pasajeros mientras agredía a su pareja