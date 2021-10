Productores jachalleros harán un tractorazo en la 150 por la crisis hídrica

Un grupo de productores de Jáchal, que decidieron ir por fuera de la Junta de Riego zonal, hará un tractorazo desde la Ruta 150 hasta la plaza central del departamento en reclamo por medidas por la crisis hídrica. Se reunirán el próximo jueves 14 a las 9:30 en la rotonda de ingreso al departamento de la ruta y han convocado a agricultores y vecinos de las comunidades cercanas.

Se trata de los mismos que se reunieron a fines de septiembre con autoridades provinciales y esperaban una respuesta a estas alturas para saber qué decisiones se tomarán. “Queríamos esperar un poco más”, contó Alfredo Rodríguez uno de los referentes, “pero hay gente que no puede esperar más, que la última vez que hubo riego no les llegó el agua”.

Es que uno de los pedidos centrales que tiene este grupo de productores es que se mejore la infraestructura de regadío en Iglesia y Jáchal. Con muy pocos canales impermeabilizados y compuertas rotas y otros problemas similares, cuando erogan por pocos días a los productores no les llega la cantidad o incluso a algunos no les llegó nada debido a las pérdidas, contaron.

Rodríguez aseguró que hay molestias porque no hubo una respuesta por parte del gobierno municipal y el provincial al respecto de los pedidos. “Los que están en la cuenca del Río San Juan se quejan porque van a tener 50 pozos y no 120, pero nosotros no tenemos ninguno. Piden tecnificar el riego y tienen 40.000 hectáreas con riego por goteo y nosotros prácticamente nada”, aseguró.

En Iglesia y Jáchal hay cerca de 300 productores, unos 1.000 puestos de trabajo vinculado a las 7.000 hectáreas que están en este momento siendo trabajadas, aunque hay más de 15.000 que alguna vez produjeron. “Vamos a tener que regar con un tercio de lo previsto, según el pronóstico hídrico y muchos acá calculan que van a perder hasta el 70% de lo sembrado”, acusó el productor.

La preocupación también se traslada a futuro, cuando se instalen las nuevas minas de cobre Josemaría, la más avanzada, y Filo del Sol. A pesar de que la empresa dijo que no extraerán agua del río sino que de perforaciones, el productor dijo que “ya no confiamos en esto y además esa zona es un humedal está cerca de los afluentes del Río Jáchal y creemos que sí va afectar el cauce del río”.

Entre los pedidos de los productores está que la mina no avance a menos que “planteen una producción a menor escala, con mejor uso del agua como se hace en otros puntos”. Aun así, la desconfianza de los productores es grande y la utilización de agua en minería se convertirá en una de las consignas en la marcha de este jueves.

Mientras tanto, la preocupación es que creen que las obras que necesitan no estarán listas para esta temporada hídrica. “Queremos que estén al menos para el próximo año, porque ahora no tenemos esperanzas”, aseguró. Incluso ya tienen un plan de acción a futuro, para hacerse escuchar. “Si no tenemos respuesta, la próxima vez vamos a hacer una olla popular en el centro”, anunció.