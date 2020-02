Programa de juego para el sábado

Programa de partidos que se jugarán mañana en la sexta jornada del Argentina Open, torneo que se desarrolla en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club y cumple su vigésima edicion.







- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -







. A las 14:



Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Casper Ruud (Noruega)







. A continuación:



Diego Schwartzman (Argentina) o Pablo Cuevas (Uruguay) vs. Thiago Monteiro (Brasil) o Pedro Sousa (Portugal).







. A continuación:



Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Demoliner (Brasil) y Matwe Middelkoop (Holanda).







- CANCHA NÚMERO 2 -







. A las 17:



Sander Gille (Bélgica) y Joran Vliegen (Bélgica) vs. Guillermo Durán (Argentina) y Juan Ignacio Lóndero (Argentina).