¡Promesa de nocaut! Michael Chandler y su advertencia para Dustin Poirier

Michael Chandler (23-7 MMA, 2-2 UFC) ha tenido cuatro apariciones en el octágono más famoso del mundo. El norteamericano, excampeón de Peso Ligero de Bellator, ha peleado por el título de dicha división en UFC y protagonizó la Pelea del Año contra Justin Gaethje en el 2021. A su vez, en lo que va de este 2022, posiblemente gane el Nocaut del Año por su finalización a Tony Ferguson.

Este sábado 12 de noviembre se medirá con Dustin Poirier en la cartelera estelar del UFC 281, con quien estuvo a punto de irse a las manos anteriormente en las gradas de otro evento. Días atrás, Beneil Dariush criticó a Michael Chandler por centrarse demasiado en ser entretenido, por lo que ahora salió al cruce para defender su show. De ese modo, también dejó palabras para el "Diamante", a quien quiere noquear este fin de semana.

El mensaje de Michael Chandler

En una entrevista con Yahoo Sports, Michael Chandler aprovechó para comentar lo siguiente: “Me encanta lo que hago y creo que la forma en que peleo funciona mejor la mayoría de las veces. Hay momentos en los que quiero quitar el pie del acelerador, ser un poco más veterano, y creo que podrías ver eso en esta pelea. No me obligues a hacerlo, pero veremos qué pasa".

"Me gusta empezar rápido, y luego tal vez nos acomodemos un poco. Pero definitivamente comenzaremos rápido como siempre. Dustin Poirier no es un rompecabezas loco y difícil de resolver. No digo que no sea una pelea difícil, pero es muy brillante con lo básico. Es muy bueno golpeando. Es muy bueno en el departamento de defensa de grappling y grappling", agregó luego.

Por otra parte, Michael Chandler destacó: "No hay muchos lugares donde puedas explotar a Dustin Poirier porque tiene una gran cantidad de conocimientos y una gran experiencia, pero voy a salir, comenzar rápido, enfrentarlo rápido, con suerte lo haré dudar. Él mismo bastante rápido, mezclarlo: hacer exactamente lo que necesito hacer en todas las áreas de las artes marciales mixtas, y salir y levantar la mano. Pero sí creo que tengo el final".