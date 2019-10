Promueven la eliminación del IVA a las toallitas y que se hable de menstruación en el aula

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

"Hablemos de menstruación" se denomina la charla-presentación que llevarán adelante mañana tres organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de contribuir a "derribar el tabú" que rodea al período femenino promoviendo su incorporación a los contenidos obligatorios de la ESI, la eliminación del IVA para toallitas y tampones, así como su provisión gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Durante esta actividad organizada conjuntamente por Economía Femini(s)ta, Change.org y Causas comunes, se presentará material didáctico de descarga gratuita para docentes con la finalidad de que sean herramientas útiles para el abordaje en el aula y como parte de los contenidos enmarcados en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). "Queremos que los y las docentes puedan apropiarse de estas herramientas y adaptarlas a sus contextos de acción, tanto en la educación formal como no formal", afirmó Agostina Mileo, coordinadora de la campaña "MenstruAcción" de Economía Femini(s)ta. Esta ONG viene reclamando que, por ley, se disponga la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos de gestión menstrual, y el acceso gratuito a esos productos para personas que no puedan adquirirlos. Con ese objetivo, Economía Femini(s)ta lanzó una petición a través de la plataforma de Change.org (http://change.org/menstruarsiniva) -que ya tiene más de 5.100 adhesiones- en el marco de la iniciativa Causas Comunes, un "think tank" de la sociedad civil que trabaja en la elaboración de propuestas en el contexto de la campaña de cara a las #Elecciones2019. "Siete de cada diez personas del decil de menores ingresos es mujer y, ante la crisis y la inflación, su acceso a estos productos es cada vez más restringido, lo que pone en riesgo su salud y, a la vez, genera ausentismo escolar y laboral", advirtió Mileo. La cita es mañana a las 18.30, en la avenida Dorrego 911, CABA.