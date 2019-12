Promulgan presupuesto provincial en San Luis sin acuerdo de diputados

El Gobierno de la provincia de San Luis promulgó, a través del Boletín Oficial, el Presupuesto General de la administración pública para el próximo año, por un monto de $ 62.142.555.564, pese a que el proyecto había sido rechazado en la Cámara de Diputados.



El Ejecutivo puntano emitió un decreto argumentando que la iniciativa había sido enviada al Legislativo el 30 de agosto, fecha establecida por la Constitución Provincial, y que transcurrido el plazo no la aprobó ni la rechazó.



En los considerandos del decreto 211 se citó el artículo 139 de la Carta Magna provincial, que expresa que el Proyecto de Ley de Presupuesto es tratado por la Legislatura dentro de los 70 días corridos, a contar desde el momento de su recepción en la Cámara de origen, correspondiendo de tal plazo, 35 días para cada una de las Cámaras.



Desechado un proyecto por la Legislatura, para resolver el nuevo que se envía, cada Cámara tiene 20 días, y de no resolverse dentro de los anteriores plazos se tiene por aprobado.



El pasado 9 de octubre, Diputados, por mayoría, resolvió "desechar" el proyecto de presupuesto 2020 luego de tres horas de debate por considerar que tenía una subestimación de los recursos, en base al mismo artículo de la Constitución Provincial por el que finalmente fue promulgado.



El proyecto establece un incremento del 59% respecto al de 2019, y más de 5.000 millones serán destinados a planes sociales provinciales; $ 4.144.019.300 se destinarán a los 30.000 beneficiarios Plan Trabajo por San Luis y las becas 22AG recibirán $ 999.900.000, para ser distribuidos entre sus más de 16.000 becarios



La decisión contó con los votos de los representantes opositores de San Luis Unido y el Frente Juntos por la Gente y estableció además remitirlo otra vez al Poder Ejecutivo para su reelaboración; pero el oficialismo entendió que quedaba "rechazado y no desechado", porque Senadores no se había pronunciado en ese sentido.



En ese contexto, el Ejecutivo volvió a presentar otro proyecto de presupuesto exactamente igual al anterior, pero esta vez la iniciativa tuvo como cámara de origen el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, y concedió su media sanción el 12 de noviembre último.



El 27 del mismo mes Diputados sesionó para tratar nuevamente el presupuesto y lo rechazó por 20 votos a 17, sobre 43 representantes.



El oficialismo consideró que el presupuesto 2020 estaba aprobado por entender que contó con mayoría especial del Senado y que requería igual mayoría en Diputados, es decir, los dos tercios que esa cámara no logró reunir, por lo que finalmente el Ejecutivo lo promulgó.