Desde el inicio del otoño, el calor se mantuvo en San Juan durante la mayoría de las jornadas, y este domingo no será la excepción. Si bien el estado del tiempo será agradable y moderado, las temperaturas no ceden y el termómetro superará los 30º C.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunciaron que este domingo los sanjuaninos tendremos una jornada moderadamente calurosa que alcanzará los 32 °C, con cielo algo nublado, y prácticamente sin presencia de viento.

Durante la tarde el cielo estará algo nublado, pero vale aclarar que no hay probabilidades de lluvias. En tanto que durante la noche, se espera un mínimo descenso en la temperatura que llegará a los 26º C.

Por su parte, en un nuevo inicio de semana, el próximo lunes 25 de marzo será una jornada muy similar a la de este domingo. Se espera una temperatura mínima de 19º C y una máxima de 32º C, con cielo despejado durante la mayor parte del día. Para el martes 26, existen probabilidades de tormentas aisladas durante la noche.