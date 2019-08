Protesta en la escuela Savio de Calingasta

Los padres, alumnos y ex alumnos del establecimiento escolar piden al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto. Es que según manifiestan, desde hace tiempo vienen sufriendo malos tratos y procederes incorrectos por parte de las autoridades y de algunos profesores del establecimiento educativo.

“No nos tratan bien”, dijo uno de los alumnos de la escuela técnica, “y eso está mal. Hasta a veces sentimos que son cuestiones personales y hasta discriminatorias".

Los manifestantes contaron que la situación ya es insostenible, porque incluso, ex alumnos del establecimiento no se pueden recibir, porque adeudan materias de los docentes señalados, y que sus materias se vuelven imposibles de sacarlas.

“Mi hijo ya no quiere ir a rendir más", le dijo a DIARIO HUARPE Teresa, "porque cada vez que ha ido a rendir, lo bochan y encima lo tratan mal”.

En este marco, los manifestantes resaltaron que la matricula del establecimiento va en picada y que las principales razones, derivan de estos procederes y situaciones.

“Pedimos que el Ministerio nos escuche porque no somos uno o dos los que estamos protestando, somos muchos y a las pruebas nos remitimos”, dijo uno de los ex alumnos.

Sin palabras

En contacto con el colega Omar Toro, de El Sol de Calingasta, no informó que en la manifestación hubo más de 50 alumnos, acompañados por sus padres y ex alumnos.

"Hay mucha bronca", dijo Toro, "porque sienten que todos están pasando por las mismas situaciones de injusticias. Por eso piden el relevo de los docentes".

El colega de El Sol de Calingasta, también contó que pese a los intentos, los directivos del establecimiento no quisieron dar declaraciones, argumentando que no estaban autorizados y que no habían recibido notificación ni resolución alguna desde el Ministerio de Educación.