Rawson está experimentando una transformación de infraestructura clave que busca impulsar el desarrollo gastronómico local. Según averiguó DIARIO HUARPE, la obra de pavimentación ya comenzó sobre la calle Lemos, y está siendo ejecutada por el gobierno provincial mediante el Ministerio de Infraestructura.

La pavimentación se concentra inicialmente en el tramo que va desde la primera parte de la Calle Dr. Ortega (la cual es más conocida como Superiora) hasta el inicio del Boulevard. Posteriormente, el proyecto tiene previsto continuar extendiéndose hasta llegar a la Calle Agustín Gómez (también denominada Calle 5).

Esta nueva infraestructura constará de una carpeta asfáltica que cubrirá todo el ancho de la calle, que es de 6.90 metros.

El Futuro Polo Gastronómico

La mejora en la accesibilidad y la calidad de la vía pública es solo el primer paso en el plan de desarrollo de la zona.

Desde el gobierno de Rawson, se ha confirmado que una vez que el pavimento esté listo, se procederá a la instalación de carros gastronómicos. Junto a esta oferta de food trucks, también se establecerá una feria de artesanos en el área pavimentada.