Puerto Madryn aposta para a beleza de suas praias e fauna marina para atrair turistas no verão

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Observação de toninhas, delfins, lobos e elefantes marinos e aves, os percorridos pelo casco urbano e as amplas praias do Golfo Novo são as principais atrações de Puerto Madryn para este verão, informou a Secretaria de Turismo da referida cidade da província patagônica de Chubut.



As visitas aos cais Luis Piedrabuena e Almirante Storni e uma gastronomia onde as algas wakame e salicornias, os lagostins e as lulas são os protagonistas destacados, completam a oferta turística da Capital Nacional do Mergulho para esta temporada de verão.



Nas proximidades de Puerto Madryn e da Península Valdés podem ser observadas aves, toninhas, delfins, lobos e elefantes marinos e pinguins de Magalhães, com a maior colônia continental do mundo em Punta Tombo, distante uns 150 quilômetros ao sul de Madryn (por estrada), embora também são importantes as de Estância de San Lorenzo e a reserva El Pedral, em Punta Ninfas.



Estas atividades se acrescentam às propostas culturais todo o ano, como as visitas ao Ecocentro e ao Museu Oceanográfico, os passeios guiados pelo Centro Nacional Patagônico e as exposições no Museu Municipal de Arte.