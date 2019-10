Pulti dijo que "lo mejor para los marplatenses es defender el interés local"

El candidato a intendente de General Pueyrredón por Acción Marplatense, Gustavo Pulti, visitó hoy a productores rurales del Cordón Frutihortícola del distrito, y dijo que "lo mejor para los marplatenses es defender el interés local y no quedar enredados en peleas eternas que nos van a atrasar más". Pulti sostuvo que "El proyecto marplatense no es un eslogan, es conocer General Pueyrredón en cada una de las necesidades de su gente, del trabajo y la producción para reunir a todos y avanzar hacia el futuro". "Para liderar una ciudad con el foco puesto en las prioridades de la gente, en el trabajo, la producción y la educación hace falta sentirla y conocerla", remarcó al tiempo que señaló que "para promover la ciudad de los servicios hace falta entenderla. Pero desde las disputas nacionales eso no es lo prioritario". El ex intendente de Mar del Plata consideró que "en estas dos semanas que quedan hasta la elección se verá como nunca antes la verdadera situación política: Mar del Plata por los marplatenses o Mar del Plata como dominio en disputa de fuerzas de afuera". En la reunión con los productores analizó los proyectos para mejorar los caminos, la seguridad y conectividad de los sectores del Cordón Frutihortícola y aspectos políticos. "Los proyectos técnicos no son cuestiones aisladas. Siempre están basados en los valores del proyecto y del carácter político que encarna una fuerza", expresó el candidato a intendente. Asimismo, enfatizó que "Macri cerrará su campaña en Mar del Plata porque quieren hacer de Mar del Plata una capital de la oposición para los años que vienen", y advirtió que "eso les puede convenir a ellos pero no a los marplatenses, que quieren ver que Mar del Plata avance en los próximos años sin quedar enredada en peleas eternas que no son útiles para progresar".