Las pymes en San Juan no atraviesan un buen momento y las expectativas de que esa realidad mejore son muy poco alentadoras. Sin embargo, pese a la difícil situación, no se registraron cierres masivos de comercios ni despidos generalizados. Lo que sí se acentuó fue una migración hacia otros departamentos del Gran San Juan, como Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia, en busca de menores costos fijos.

Ante este panorama, Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan, entidad que forma parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó a DIARIO HUARPE la compleja situación que atraviesan los comercios minoristas en la provincia. “Las ventas están muy por debajo del nivel de rentabilidad que necesita un comerciante para subsistir”, afirmó.

Publicidad

Sin embargo, pese a la poca rentabilidad, Milla aclaró que no hubo una gran cantidad de cierres de locales comerciales ni de bajas de trabajadores masivos. “No es abismal el número”, indicó. Aunque, sí reconoció que algunos negocios del centro de San Juan cerraron, pero se trasladaron a otras zonas con mayor potencial comercial, como Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia.

“Han buscado una alternativa más rentable, quizás alquileres más baratos, donde los costos fijos sean un poco menores, entonces ayuda mucho”, explicó.

En cuanto a las ventas, el referente explicó que mayo fue un mes caótico para el comercio en general, en el que “muchos comercios no hicieron caja, muchos comercios tuvieron muchas dificultades para afrontar los gastos fijos”, detalló. En junio, con el Día del Padre y el aguinaldo, trajeron una leve luz de esperanza para el comercio por una leve mejora para algunos rubros, aunque Milla fue contundente al respecto: “Hubo un pequeño repunte, pero no podemos hablar ni siquiera de una reactivación, porque en julio volvió a bajar el nivel de ventas y la verdad que la proyección a corto plazo no es alentadora tampoco”.

Publicidad

Con un escenario económico "poco alentador", como describió Milla, y ventas que no logran repuntar de manera sostenida, las pymes en San Juan continúan enfrentando grandes desafíos para sostener su actividad. Mientras tanto, los comerciantes buscan alternativas que les permitan reducir costos y mantenerse en pie.

Las pymes apuestan a la tecnología

El presidente de la Federación Económica provincial destacó que los sanjuaninos que, actualmente, apuestan a crear su propia pyme optan por locales tecnológicos. “Han surgido mucho las empresas de servicios de innovación tecnológica, empresas que se dedican al marketing digital y empresas que trabajan en seguridad digital”, detalló Milla.