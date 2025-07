“En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido”. Con esas palabras, el futbolista Matías Orihuela, actual jugador de San Martín de San Juan, relató en tiempo real el episodio que vivió este lunes por la mañana en Potrerillos, Mendoza. “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo”, expresó el defensor a un cercano desde el interior de un móvil policial mientras era trasladado a la comisaría de Potrerillos.

Orihuela aseguró que el hecho ocurrió mientras viajaba junto a su familia: “Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”. Los audios enviados por el futbolista se difundieron rápidamente, mientras era conducido por efectivos policiales a la sede de la Comisaría 11° de Luján de Cuyo.

Publicidad

Según el informe oficial de la Policía Vial de Mendoza, el episodio se originó alrededor de las 10 de la mañana en el kilómetro 1107 de la ruta 7, a la altura de Potrerillos. Allí, efectivos detuvieron la marcha de una camioneta negra que había traspasado una doble línea amarilla. Al solicitar la documentación correspondiente, Orihuela habría descendido del vehículo en actitud agresiva. De acuerdo a la versión oficial, al abrir la puerta del vehículo con fuerza, golpeó al oficial ayudante Cañizares y luego lo agredió físicamente.

El informe policial señaló que el futbolista profirió amenazas, manifestó ser jugador profesional y se resistió activamente al procedimiento. Al momento de ser conducido al móvil, se abalanzó nuevamente contra el oficial, quien cayó al suelo tras recibir golpes de puño. Finalmente, otros efectivos y dos civiles intervinieron para reducirlo. El jugador se negó a firmar el acta vial y rompió el documento en presencia de los presentes. Todo el episodio fue filmado y permanece a disposición de la Justicia.

Publicidad

La causa quedó a cargo del fiscal Horacio Iturbide, quien ordenó la detención del jugador y su imputación por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves. Fuentes oficiales confirmaron que el oficial agredido sufrió lesiones menores, y que todas las actuaciones fueron notificadas al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza.