La detención de Matías Orihuela, reciente refuerzo de San Martín, el pasado lunes en Potrerillos, Mendoza, ha desatado una fuerte indignación en la dirigencia del club sanjuanino. Orihuela fue aprehendido tras un altercado con la Policía Vial, luego de cometer una infracción de tránsito y resistirse al procedimiento. En declaraciones a Diario Huarpe, el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui cuestionó duramente el accionar de la justicia mendocina, asegurando que existe un "ensañamiento" contra el jugador.

Jorge Miadosqui, presidente del Verdinegro, abordó la compleja situación que atraviesa el futbolista. En sus declaraciones, Miadosqui manifestó su incomprensión ante la respuesta judicial, afirmando categóricamente que "no entiende el ensañamiento de la justicia de Mendoza con el jugador". Esta contundente frase subraya la percepción de un trato excesivamente severo o persecutorio hacia Orihuela por parte del sistema judicial mendocino.

El presidente de San Martín se mostró molesto por los acontecimientos. Recalcó que el incidente ocurrió el día lunes, cuando, según informes oficiales, Orihuela fue detenido por traspasar una doble línea amarilla con su camioneta negra. Al ser requerido por la documentación, el conductor descendió del vehículo en actitud agresiva. La situación escaló cuando el futbolista habría agredido físicamente al Oficial Ayudante Cañizares y se resistió activamente al accionar policial, profiriendo amenazas y manifestando ser jugador profesional. El episodio, que incluyó golpes de puño y la rotura del acta vial, fue registrado en video y está a disposición de la Justicia.

La preocupación de Miadosqui también se centró en la imposibilidad de comunicación con el jugador. Según sus palabras, "no lo dejan hablar con el jugador", y a pesar de que el abogado del club ya se encuentra en Mendoza, el presidente considera que "no sirve que ellos vayan porque no puede hacer nada".

Desde el club, las autoridades se contactaron y realizaron "todo dentro de los protocolos legales", incluso anunciando que "se le dio casa al jugador". Sin embargo, la situación sigue siendo alarmante para el club. Miadosqui expresó "con mucho miedo" que, desde la comisaría, le advirtieron que el jugador "irá a un penal".

Esta última posibilidad es un punto de gran tensión, considerando que el Fiscal Horacio Iturbide ordenó la detención de Orihuela y su imputación por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves, con el oficial agredido sufriendo lesiones leves.