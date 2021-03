Quattropani dijo que la Justicia es “incorruptible” y descartó amiguismo con el poder político

El viernes 26 de marzo se cumplió un mes de la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio en San Juan. El balance estuvo dividido en dos reuniones: por un lado la Corte de Justicia convocó a un grupo selecto de periodista, y por el otro el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la cúpula de la Policía dieron a conocer los datos de denuncias que se recibieron en las distintas unidades de investigación. Sin embargo, y más allá de las estadísticas, el fiscal General, Eduardo Quattropani, dedicó un mensaje para aquellos que descreen en el fuero penal.

Había terminado la exposición de cada una de las UFI, y el fiscal se sentó en la mesa de autoridades. Estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez. Prometió que sería un discurso corto por complicaciones con su voz, pero el cronómetro le marcó 14 minutos de corrido. La primera mitad de su alocución estuvo dirigida a destacar la labor de sus “chicos y chicas” (como define a su equipo de fiscales), mientras que el resto se encargó de enfatizar en que la Justicia penal es “incorruptible” descartando alguna existencia de amiguismo con el poder político.

“Quiero que sepan que tienen una Justicia penal incorruptible. No tenemos amigos, no tenemos compromisos. Lo voy a decir con toda la honestidad: el poder político de San Juan, los tres poderes, oficialismo y oposición, no usa el teléfono”, indicó.