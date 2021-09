Video: qué dijo ante el juez la Brisa, la joven que está sospechada de participar del crimen de Maurín

Brisa Guardia Sosa, hermana de Nahuel Guardia Sosa el joven sospechado de haber matado de un disparo a Matías Maurín en la Villa del Sur en Chimbas, dio su versión de los hechos y aseguró ante el juez que ella no participó de la pelea, ya que estaba cuidando a su abuela que está internada.

En lo que fue la audiencia de formalización en la causa en la que se investigará si está chica fue partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el uso de arma, premeditación y por la participación de más de una persona, la joven Brisa solicitó hacer uso de su derecho de prestar declaración.

Acto seguido la joven le contó al juez de Garantías, Alberto Caballero, que el día 29 de agosto en el que ocurrió el crimen de Maurín ella estuvo todo ese día en la clínica Santa Clara cuidando a su abuela enferma.

"Mi mamá me llamó para decirme que había problemas, me fui caminando hasta la Plaza 25 y me tomé un remis hasta mi casa", aseguró la joven que en todo momento se mostró calmada y declaró con aplomo y seguridad.

Luego la chica de 18 años contó que el remis llegó hasta la esquina de su vivienda, pero no pudo dejarla en su casa porque había un corte de calle en la zona, la joven contó que le dijo al policía que estaba en la zona que ella vivía allí, la dejaron pasar y cuando llegó a su casa se encontró con la novedad de la muerte.

La chica agregó para apoyar su relato que en la Clínica Santa Clara, en la zona de la plaza 25 de Mayo y en el camino a su casa hay cámaras de seguridad en donde debió quedar registrado su paso por el lugar.

"Me pasé el día cuidando a mi abuela todo el día desde las 8 hasta la noche que llegue a mi casa eso quería decir", Brisa Guardia Sosa.

La chica agregó que hasta recordaba la ropa que llevaba ese día y describió su vestimenta como una forma de ayudar a que la identifiquen en los videos. La joven aseguró "yo tenía remera gris con mangas azules, pantalón gris y zapatillas blancas y un bolso rosado", aseguró y agregó que su abuela tiene un tumor y está internada en el segundo piso de Santa Clara.

Por su parte, Jorge Olivera Legleu, el abogado de la joven confirmó la versión de la chica y se refirió a los videos en los del día del crimen en los que se ve a una joven que estaría ayudando a Nahuel sosa durante la balacera en la que murió Maurín. El abogado dijo que desconoce quién es la persona que sale en el video.

Con respecto a la versión de que Brisa estuvo en la Clínica, el abogado dijo que, al menos por el momento, no ha logrado determinar si la Clinica cuenta con un registro escrito de las personas que entraron a la clínica el domingo 29 de agosto, por eso recurrió a las cámaras de seguridad como una forma de probar que Brisa estuvo cuidando a su abuela.

Declaraciones que la complican

No es la primera vez que el rostro de Brisa Sosa llega a los medios de comunicación, es que el 2 de septiembre la chica se manifestó en la puerta de Tribunales para pedir por la liberación de su hermano quien al igual que su hermana, recibió una prisión preventiva de cinco meses.

Ese día en la puerta de Tribunales la chica se manifestó junto al club de fans de su hermano Nahuel Sosa quien es cantante de trap. En declaraciones a DIARIO HUARPE la chica aseguró que su hermano no participó de la balacera y apuntó contra los Maurín. Dijo que son complicados y que desde siempre hicieron daños en su casa. Ese domingo, el del homicidio, rompieron el portón de su casa y quisieron prenderle fuego. Todo, mientras estaba su mamá, que está embarazada, con sus pequeños hermanos.