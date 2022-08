“¿Qué hacías antes?” es la sección en la que DIARIO HUARPE redescubre a personalidades públicas de San Juan. La idea es conocer esa primera etapa para ver cómo comenzaron, cómo eligieron lo que son y, finalmente, qué esperan del futuro.

Ya pasaron por esta sección “Conejo” Márquez, “Lucho” Linares, Ana Paula Anzor, Marisa Gil, Marcela Podda, Guillermo Juárez y “Tuti” de la Oveja Negra y los García, entrevistas que podés revivir en YouTube, Facebook e Instagram. Ahora le toca a Juan Pereyra, músico y conductor de radio, es por eso que le preguntamos…

¿Qué hacías antes?

Juan Pereyra cuenta que antes de ser locutor y periodista, fue pintor de obras y trabajó en un restobar. La voz de Radio Sarmiento cuenta que en la adolescencia acompañaba a su papá en el oficio de pintar.

Si bien parece un rubro alejado de su actual profesión, Juan explica que su paso le sirvió. “Yo creo que de todo se puede aprender, nada es inútil. Trabajar como pintor y en el resto me dio herramientas para manejar grupos, tratar con la gente, algo que es importantísimo en el rubro: saber trabajar en equipo”.

Después de aquellos trabajos, inició la carrera académica en el periodismo. “Ahí dejé la pintura y el bar, también de salir para enfocarme en los estudios, yo tenía un sueño”, comenta.

Es que “la magia de la radio” lo atrapó de chico. Cuenta que la radio siempre fue una compañía, en su casa y en la obra, las voces del aparato estaban. Cuando pasó por un estudio en Buenos Aires tuvo la revelación: los medios eran su lugar.

Ahí empezó el muchachito morocho haciendo su camino. Lo primero fue tocar puertas, como no tenía origen de familia en los medios, ese lugar que deseaba sabía que le iba a costar. En la Villa América, donde vivió, comenzó como la voz de las tandas.

Otro paso, buscar la voz, no sólo el timbre, sino la forma, los modos, su sello. Eso que hiciera que quien lo estuviera acompañando se detuviera a escucharlo.

Después pasó por Radio Libertad, en Rawson. “Salía de noche, por lo que me quedaba sin colectivos, así que de allá me venía, de Villa Krause a Capital, caminando y eso me servía para soñar. Soñaba en grande”, dice.

Pasaron los años y los maestros Féminis y Megliori. De movilero a leer boletines y actualmente una de las voces de la mañana sanjuanina en Radio Sarmiento. En el futuro quisiera encarar un medio y así cerrar el ciclo que comenzó aquel muchachito de la Villa América que transpiró la frente para ser la voz de la gente.