¿Qué le dijo? El mensaje del Kun Agüero a Messi por ir al Inter de Miami

Luego de oficializarse que Lionel Messi ya tiene equipo, el Kun Agüero se llevó las miradas de los fanáticos. El exatacante de la Selección Argentina dialogó con ESPN en las últimas horas y dejó varias frases interesantes. El goledor histórico del Manchester City tocó la llegada del "10" al Inter de Miami, como así también la posibilidad de los "Citizens" de ganar la Champions League este fin de semana.

"Sí, se va a Miami. Qué lindo. Me sigue a todos lados, es increíble ja. Lo tendré que bancar ahí. Lo tendré como vecino. Acabo de pedirle una entrada y me dijo que ya estaba todo vendido. No hay entradas. Todas las veces que pueda ir para verlo lo haré", fue lo que comenzó diciendo Agüero, en relación a la llegada de Lionel Messi al equipo comandado por David Beckham.

Luego, el Kun también dijo: "Fue sorprendente para todos porque se hablaba mucho del Barcelona, pero al final la decisión la tiene él y creo que buscó más la felicidad que seguir con esa presión de seguir ganando. Le acabo de mandar la tabla hace un rato y le dije: ‘Tu equipo está para atrás’. Mejor que lo meta en los playoffs. ¿Qué me dijo? Se me caga de risa, me dijo que tienen que entrar en los playoffs".

Más palabras de Agüero

A continuación, Sergio hizo foco en su amistad con Pep Guardiola, quien peleará por la Champions League este sábado: "Nuestra relación empezó con una mezcla de amor y odio. Con el tiempo, lo terminé entendiendo y él a mí. Terminamos juntos intentando llevar al club a lo más alto. Por ejemplo, él sabía que no era un jugador de ir a presionar y un día me llamó a la oficina y me dijo que sabía que había cosas que no iba a hacer".

"Entonces, me iba a poner con un defensor y ese defensor no podía salir jugando. Claro, estaba contento. Me iba a al lado del defensor y lo seguía. Así, ganaba más energía para cuando había que atacar. Los dos entendimos cuál era el funcionamiento mío. A veces, apostaba por Gabriel Jesús cuando el rival tenía dos centrales con mejor pie porque él tenía más resistencia", cerró el Kun Agüero.