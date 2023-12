"Que lo demuestre": Alex Volkanovski desafía a Ilia Topuria antes de la pelea

Alex Volkanovski tiene programado su regreso para el 17 de febrero, donde buscará su sexta defensa del título de Peso Pluma de UFC. Eso, cuando se cruce con el retador invicto Ilia Topuria, en UFC 298. A pesar de las recientes derrotas del australiano en una categoría de peso superior contra Islam Makhachev, "The Great" sigue siendo una fuerza dominante en la división de las 145 libras. Con un impecable récord de 12-0 en su reinado, habló con The MMA Hour y le dejó un mensaje al español.

Al comienzo, Volkanovski aseguró: "Creo que Topuria puede estar siendo apresurado. Eso no significa que no esté diciendo que sea tan bueno. Podría ser tan bueno como dice. Podría ser tan bueno como todo el mundo dice, pero aún no ha podido demostrarlo. Entonces eso es lo que digo cuando él continúa diciendo: '¿Qué tan bueno soy?' Es como, mira, podrías ser así de bueno. Quizás en febrero me muestres eso. Pero hasta entonces, hasta que hayas luchado contra alguien de este nivel... es la misma Ilia la que aparece en todas estas peleas".

"Simplemente todavía no he visto esas cosas de élite. Quizás pueda demostrarlo en febrero, así que no intento golpearlo cuando me siento allí. Es solo que uno pensaría que por la forma en que lo está haciendo, amigo, está noqueando a todos o nadie quiere pelear con él. Literalmente, la forma en que llegué al título. Uno pensaría que simplemente está haciendo lo que todos estos otros muchachos han hecho, pero no lo ha hecho", aportó Alex.

Advertencia de Alex Volkanovski

Por otro lado, "The Great" informó: "Necesita mostrarnos algo, porque hasta ahora no lo he visto. Y repito, eso no significa que no sea de élite. Podría estar en el gimnasio. Parece duradero, duro y fundamentalmente muy bueno en todos los aspectos del juego. Durable. Probablemente tenga muchos muchachos allí en el gimnasio, probablemente siempre será una ronda difícil para estos muchachos. Así que va a ser duro, incluso si quiere entrenar con muchachos un poco más grandes, como lo hago yo".

"El UFC obviamente está en niveles y pasos adelante y así es como funciona, así que estoy seguro de que tienen planes. Creo que Topuria mencionó un evento en España. Creo que eso es algo, una posibilidad. Estoy seguro de que quieren ir allí, estoy seguro de que es un mercado grande. Tiene muchos seguidores allí. Así que al menos consigue una pelea por el título y genera un poco de expectación allí. No obtendrá el cinturón, así que voy a arruinar todos sus planes. Pero al menos recibe un impulso, un poco de publicidad durante los próximos meses. Pero te lo prometo, todo termina ahí", sentenció Alex Volkanovski.