Dentro de las primeras acciones que realizó la actual gestión de Gobierno, que encabeza el gobernador Marcelo Orrego, se encuentra un inventario de las cámaras de seguridad del Cisem 911. Este trabajo dejó a la vista que de las 600 que estaban instaladas, 150 estaban fuera de servicio por estar rotas o desconectadas del sistema de monitoreo. Esto lograron revertirlo parcialmente, ya que se consiguió poner en funcionamiento a 90 que están actualmente al servicio del monitoreo de las fuerzas de seguridad de San Juan.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, fue el que contó a DIARIO HUARPE que, “partiendo de la base que son equipos viejos, se tuvo que extraerlos para arreglar lo que fuera necesario y también se tuvo que cambiar el vidrio del domo que estaba roto o en muchos casos se habían avejentado a tal punto que impedía la correcta visibilidad”.

Durante estos meses también se encontraron que muchos puntos dónde estaban las cámaras del Cisem no estaban conectadas al sistema de monitoreo y por lo tanto no cumplían con su función. Es que, dijo el secretario de Seguridad, los puestos dónde están conectados los artefactos cuentan con servicio de internet privado y cerrado que se unen en el Cisem, esto no era así en muchos puestos y por lo tanto debieron tener que reconectarlos y que vuelvan a ser parte del sistema. Sánchez afirmó que “junto a la empresa Innova se logró reconectar las cámaras que fueron arregladas y por lo tanto hoy, contamos con monitoreo en zonas que antes no”.

El funcionario resaltó la complejidad del sistema de cámaras, que incluye la transmisión de imágenes a través de fibra óptica al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem), donde el personal policial monitorea las 24 horas del día. Además, mencionó la importancia del Centro de Atención de Emergencias 911, donde se reciben los pedidos de auxilio.

Sánchez explicó que se están implementando planes de expansión del sistema de cámaras, a cargo de la empresa estatal Innova, con el objetivo de alcanzar la cifra de que las 600 cámaras que están instaladas, funcionen a pleno.

Mientras se avanza en la recomposición de las 600 cámaras al sistema monitoreo, también se está trabajando en lanzar una licitación para comprar nuevas y así duplicar la cantidad de artefactos dispuesto para que el Cisem tenga mayor cobertura en todo San Juan.

Sánchez contó que “dentro del plan de expansión del sistema de cámaras buscamos alcanzar la cifra de mil cámaras en funcionamiento y estamos cerca de lograrlo. Actualmente, se está terminando con proyecto de licitación, que trae aparejado presupuestarlo, y en breve se llamará a licitación para llevarlo a cabo. Estamos trabajando con la empresa estatal Innova para concretarlo”.

Sánchez aclaró que "el Cisem es un sistema muy completo y que admite sumarle nuevos medios. Así que faltaría la adquisición. Han venido algunas empresas a ofrecer, estamos evaluando costos y la utilidad”.

De las 600 cámaras totales del Cisem, esta gestión se encontró que funcionaban 450. Ahora sumaron 90 cámaras más al sistema de monitoreo.

Gustavo Sánchez / Secretario de Seguridad