¿Qué pasó? La estrella que está cerca de no seguir en la Fórmula 1

Pocas horas atrás, una estrella de la Fórmula 1 quedó en la mira, con novedades más que importantes. El piloto alemán Mick Schumacher se aparta de la escudería Haas en el cierre de la temporada. Siendo de esa manera, la ilusión que tenía de encontrar un vehículo en otro equipo para 2023 parece quedar lejos. Es justamente por ello que su nombre suena como bomba, teniendo en cuenta que podría no seguir en el campeonato.

"Me gustaría agradecer a Mick Schumacher su contribución al equipo en los últimos dos años", fue lo que partió diciendo el director del equipo Haas, Guenther Steiner, en el sitio oficial de la Fórmula 1. Después, agregó que "en las categorías inferiores era bien conocido y ha continuado creciendo y desarrollándose como piloto en Haas, culminando con esos puntos a principios de esta temporada".

Por su parte, Mick Schumacher resaltó: "Esta va a ser mi última carrera con Haas y no quiero ocultar que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato. Me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por haberme dado esta oportunidad pues estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente y, cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que amo este deporte".

Entendiendo que el reemplazante de Mick será el expiloto de Force India y Renault, Nico Hulkenberg, el director del equipo Haas dijo: "Naturalmente, estoy muy contento de dar la bienvenida de nuevo a Nico Hülkenberg a un puesto de carreras de tiempo completo en la Fórmula 1. La experiencia y la base de conocimientos que Nico aporta al equipo son evidentes, con casi 200 carreras en la Fórmula 1, y una reputación de ser un gran calificador y un corredor sólido y confiable".

Cambios en los asientos de la Fórmula 1

"Estos son atributos, que cuando los combinas con la experiencia de Kevin Magnussen, nos brindan una alineación de pilotos muy creíble y bien experimentada que creemos que ayudará a impulsar al equipo hacia adelante en la parrilla", señaló Haas. Además, Nico aportó: "Estoy muy feliz de pasar a un asiento de carrera de tiempo completo con Haas F1 Team en 2023. Siento que realmente nunca dejé la Fórmula 1. Estoy emocionado de tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta de nuevo".