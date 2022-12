¿Qué pasó? Luis Enrique explotó contra la prensa en el Mundial de Qatar

Luego de la inesperada derrota de la Selección de España con Japón, Luis Enrique chocó con periodistas en conferencia de prensa. Para fortuna del equipo europeo, Costa Rica fue vencida por Alemania, por lo tanto, los posicionó en el segundo lugar del Grupo E y deberán enfrentarse con Marruecos en octavos de final. Eso, con la ilusión de lograr un puesto en los cuartos del Mundial de Qatar. Debido a lo sucedido, el entrenador respondió con fuertes palabras ante preguntas que no fueron de su agrado.

Frente a la frase que le reclamaron al DT de "falta de oficio" del equipo, el mismo contestó: "Eso es un topicazo de los de cien por cien. Voy a intentar desmitificar los topicazos. En mi opinión de esto de... ¿cuál era lo primero que has dicho? Primero no creo que lo hayan dicho y si lo han dicho están equivocados. El oficio es el de albañil o el de carpintero. Son coletillas del fútbol, como cuando un equipo pierde es por un tema físico y cuando ganas no hay tema físico".

"No comparto ese análisis, lo haga quien lo haga. Lo único que digo es que lo que caracteriza esta selección es la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y nos caracteriza para lo bueno y lo malo. Esto es surrealista. ¿Tú crees que porque repitas a los jugadores no se van a repetir los errores? A ver, en el fútbol los errores se repiten. Esta es la dificultad que tiene el fútbol", agregó Luis Enrique.

Más declaraciones de Luis Enrique

Por otro lado, el entrenador de "La Roja" no dudó en resaltar lo siguiente: "Es un deporte muy hipercomplejo, muchas veces injusto y en un terreno enorme. Como anécdota: yo tuve un equipo en el que jugaba que empezamos a encajar goles en jugadas de estrategia y el mister se cansó de corregirnos pero seguíamos encajando un gol. Dejó de entrenarlo, se olvidó la obsesión y no volvimos a encajar goles".

"Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, a dónde queremos llevar el partido. Pero seguramente cuando tenga que arriesgar Marruecos, arriesgará si va detrás en el marcador. Y nosotros por supuesto que hemos corregido situaciones de juego. Pero al final el que toma las decisiones es el jugador. A mí lo que me obsesiona es que los jugadores hagan lo que pedimos, lo que considero que nos hace mejores que el rival. Pero yo compro el pack completo, con los aciertos y los errores", sentenció Luis Enrique.