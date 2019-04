Qué piensan algunos sanjuaninos del paro

Los sanjuaninos opinaron sobre la medida de fuerza convocada a nivel nacional por Hugo Moyano y las CTA. Los entrevistados por DIARIO HUARPE coincidieron en que el paro no los afectó, pero hubo diferentes posturas sobre la utilidad o no de la realización de la medida de fuerza.

Este diario recorrió la zona del Centro Cívico y las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. La mayor parte de los entrevistados aseguró que el paro no los afectó para nada. Es que, si bien hubo menos colectivos en la calle, la gente pudo cumplir con sus actividades, más teniendo en cuenta que la atención den la administración pública fue normal.

Una entrevistada, Carina Duarte, expresó a este medio que por lo que pudo ver el paro tuvo poco acatamiento. "Tendría que haber sido total para que tenga repercusión", aseguró .

En inmediaciones de la Plaza 25, dos personas manifestaron también de que no sufrieron la medida de fuerza en los trámites que debían realizar. Los dos hombres, Mario Polvorinos y Ángel Alberto Cabrera, concluyeron en que el paro es una medida que no sirve porque la situación del país no cambió.

Ante la pregunta de si sabe por qué se hace el paro, más de uno respondió que no tenían conocimiento de por qué se realizaba la medida de fuerza. Cabe aclarar que el paro fue convocado por los gremios de Camioneros y las CTA en protesta contra las políticas económicas que implementó Mauricio Macri.