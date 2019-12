Qué ves cuando me ves

Un especial con lo mejor de “The Big Bang Theory” y “Two and a Half Men” en la previa de Año Nuevo por Warner Channel, el reestreno de la primera temporada de “El Tigre Verón” por TNT Series y la miniserie “Drácula” en Netflix, son las novedades de las diferentes pantallas.







Warner Channel espera el Año Nuevo con lo mejor de dos comedias icónicas







Un especial de fin de año con los mejores episodios de “The Big Bang Theory” y “Two and a Half Men” podrá verse desde las 14.50 del martes próximo a través de la señal Warner Channel.



El especial comenzará con una selección de capítulos festivos de las doce temporadas de “The Big Bang Theory” y seguirá desde las 22 y en la previa de Año Nuevo con el ácido humor de “Two and a Half Men”.







TNT Series revive la primera temporada de “El Tigre Verón”







La primera temporada de “El Tigre Verón”, la serie de Pol-ka que despertó elogios y críticas este año por la representación de un sindicalista del gremio de la carne y su relación con la violencia, la corrupción y el mundo de la política, volverá a emitirse a partir del sábado próximo a las 23, esta vez a través de TNT Series.



Emitida originalmente por TNT y eltrece, la serie cuenta con 12 episodios y un elenco integrado por Julio Chávez, Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau y Muriel Santa Ana, en los roles centrales.







La miniserie “Drácula”, disponible en Netflix







La miniserie “Drácula”, basada en la clásica novela de Bram Stoker y protagonizada por el actor danés Claes Bang en el rol del conde vampiro, estará a disposición en la plataforma de Netflix desde el sábado que viene.



Compuesta por tres episodios de una hora y media de duración, la miniserie es una coproducción de Netflix con la BBC escrita por Mark Gatiss y Steven Moffat, creadores de la elogiada “Sherlock”.