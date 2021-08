Quedaron huérfanos de forma trágica y viven en la angustia de no tener ni agua

Hace más de tres años la tragedia llegó a la familia Agüero para no irse nunca. Una enfermedad y un incidente poco común dejaron nueve huérfanos. En una difícil reunión de hermanos decidieron que los más chicos vivirían juntos y los demás los ayudarían. Así pudieron sobrevivir. Pero la situación se les complicó y ahora no tienen ni agua.

En diciembre de 2017 Claudia Márquez falleció por cáncer de tráquea. Cinco meses después, su esposo, Antonio Agüero, sufrió un paro cardiorrespiratorio y la ambulancia que lo trasladaba chocó, lo que le provocó un estado de shock. A los días murió infartado en el hospital.

Los nueve hijos del matrimonio, entre los que había niños y adolescentes, quedaron huérfanos. Entre todos decidieron que la única adulta que no tenía hijos se quedara con lo más chicos. Anabela Agüero, quien en ese momento tenía veinte años, se hizo cargo de su hermana de catorce y los gemelos de diez. Luego la joven tuvo una bebé, que tiene un año y ocho meses.

Con la ayuda de sus hermanos mayores los cinco viven en los módulos de emergencia en La Rinconada. Sin embargo, con la pandemia, los ingresos con los que se mantenían disminuyeron tanto que no les alcanzó ni para pagar el agua y les cortaron el servicio.

“Hace tres meses que no tengo agua para darles a mis hermanos. Encima van a la escuela día por medio y no se pueden bañar”, contó la joven a DIARIO HUARPE. Hasta hace unos días su vecina les daba agua, pero dejó de hacerlo porque le llegó un importante aumento en la boleta.

“Me piden $10.000 para reconectarme el agua, pero yo no tengo esa cantidad de plata”, lamentó Anabela. No tiene trabajo y, como aún está en trámite la adopción legal de sus hermanos, no recibe asignaciones por ellos.

En este difícil panorama la joven acude a la solidaridad sanjuanina. Sus problemas más urgentes son el agua, la comida y el calzado –tampoco tiene roperos, ni cocina-. La adolescente tiene 17 años y calza 38, mientras que los gemelos, varones, tienen 13 y utilizan zapatos número 37. Las donaciones deben llevarse a Calle 16 Barrio Estación, La Rinconada, modulo 178 B. También se puede contactar con Anabela al 2644521696.