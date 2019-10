Queen Liz es una yegua con pretensiones de triunfo en el Clásico Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua Queen Liz, con la monta del jockey brasileño José Da Silva, es candidata para ganar mañana el Clásico Venezuela, una prueba de 1.000 metros con un premio de 500.000 pesos que se correrá en el octavo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



El hipódromo de Palermo vuelve a ser sede de una reunión hípica, producto de los cambios de fecha que negoció con el hipódromo de La Plata. Hoy Palermo realiza otra reunión desde las 15.



Queen Liz está en manos del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h), es una hija de Lizard Island y defiende los colores del stud Rubio B. Su récord es de 7 victorias oficiales sobre 13 presentaciones.



El pasado 6 de mayo realizó su última salida oficial. Esa tarde en Palermo fue tercera a la cabeza de Smeraldina y a medio pescuezo de la ganadora Diosa Pampeana en un registro de 55s. 55/100 para los 1.000 metros de arena normal.



Vuelve después de 5 meses de descanso y con la confianza plena por parte de su entrenador Juan Carlos Etchechoury (h). "Está bien y confiamos en su rendimiento".



Como enemiga está Smeraldina, una hija de Sidney's Candy que será corrida por el jinete William Pereyra. Tiene un palmarés de 5 triunfos oficiales sobre 18 carreras.



El 30 de agosto le ganó por 1 cuerpo a Sidney Emper, mientras que el 7 de octubre en Palermo entró novena a 8 cuerpos y medio de la ganadora Sugarreta en 54s. 85/100. No anduvo bien y por eso mañana tiene una buena oportunidad para rehabilitarse.



Pero mañana corre Sugarreta y tiene grandes chances de definir la carrera con Queen Liz. Si bien viene de ganarle bien a Smeraldina, no hay que olvidarse que esa tarde Smeraldina no rindió como suele hacerlo y el resultado fue algo raro.



La hija de Sebi Halo está en manos del cuidador Luís Ojeda y cuenta con una campaña de 6 triunfos sobre 19 corridas. Su jockey es Martín Valle.



Una línea para Alma Campestre, quien tiene un récord de 3 victorias sobre 9 pruebas y que viene de entrar a medio cuerpo de Sugarreta. Cuidado porque también tiene firmes pretensiones la defensora del stud El Reto.



A las 15 comenzará el programa con el Premio Solarana, una carrera sobre 1.200 metros de arena para 5 yeguas de 4 años que no hayan ganado. Ojo con Fly Victoria quer va montada por el paraguayo Eduardo Ortega Pavón.