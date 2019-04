Quejas en la Villa Paolini por cómo se está haciendo la obra de cloacas

El miércoles por la tarde dañaron un caño madre de agua potable y en la noche (cuando la presión aumentó) el caño desbordó y los vecinos tuvieron que salir a remendar el error de la empresa que tienen a cargo la obra.

“La primer semana de trabajo en la Villa, ya nos dimos cuenta cómo venía la cosa”, contó a DIARIO HUARPE el presidente de la Unión Vecinal, Rafael Domínguez “Empezaron abriendo una calle, no la terminaron y se fueron a otra. Luego se fueron a otra; después se fueron, volvieron y nunca terminaban nada. Hasta que un día nos dejaron sin salida. Esto es un verdadero desorden; un desastre”.

La Villa Paolini se encuentra en Calle 5 y Mendoza. Tienen un promedio de 850 viviendas y cuando las familias se enteraron que iban a tener cloacas celebraron. Pero a unos meses de aquello, la están padeciendo.

Según los vecinos la empresa responsable del trabajo es Senda SRL. Entró al barrio hace más o menos dos meses y desde que ingresó no paran de generar problemas.

“Es más”, manifestó Domínguez “con el capataz de la obra ya hemos tenido varios encontronazos, porque le estoy pidiendo que hagan bien el trabajo, pero el tipo es un prepotente. Con decirle que el otro día me dijo que si me seguía quejando, iba a pasar por encima de mi camioneta con una de las máquinas de la empresa”.

Las desprolijidades

Las cunetas están llenas de ripio en todas las cuadras

Las cámaras que han instalado, están con las tapas abiertas

En algunos sectores las calles se hundieron por la mala compactación,

Ya han roto un caño de gas natural y el miércoles un de agua potable.

“Yo ya les he dicho que están haciendo mal el trabajo y que no me voy a callar”, dijo Domínguez “porque esto es una obra de servicio importantísima que la pagamos todos y ellos tienen que hacer bien el trabajo”.