Leonardo Elizondo es un sanjuanino que en los últimos días sobresalió en el mundo gamer. El joven creó un mapa del Centro Cívico para el Counter Strike, uno de los videojuegos más reconocidos del planeta.

A través de las redes, la creación de este sanjuanino se viralizó y llamó la atención de propios y extraños. ¿Cómo que el Centro Cívico aparece en un videojuego? Sí, y nadie mejor que el propio creador para explicarlo.

Publicidad

“Yo ya hacía mapas para el Counter desde hace 10 o 15 años. Empecé haciendo para el 1.6 que era mucho más simple. Pero nunca me había animado a hacerlo para una versión del Global Offensive, la última versión. Y como al Centro Cívico le tenía un hambre, me puse con eso, un objetivo bien desafiante y salió lo que salió”, señaló.

“Surgió como una inspiración, me inspiré en el Centro Cívico para armar el mapa y de ahí fue quedando cada vez más parecido y dije, ya fue, le meto el puente, el teatro y lo dejo lo más parecido posible”, dijo.

El creador comentó que hacer el mapa le llevó unas cuatro semanas, pero el proyecto completo le tomó unos tres meses. “Quería hacer algo con el Centro Cívico, con los subsuelos. Hay un mapa parecido en el juego que es una planta nuclear que tiene un subsuelo y una planta baja. Y yo quería hacer algo así mixto que se pueda bajar y subir”, comentó.

“Empecé en el laburo cuando tenía un ratito libre, lo empecé a dibujar. La idea fue dibujarlo a mano. El tema de las fotos las usé para la parte de la fachada, nada más. Para las cosas características como la plaza seca, las rampas, el estacionamiento. Me iba hasta allá, me daba una vuelta, lo miraba y veía como era el lugar. No me puse a analizar cada detalle para hacerlo exactamente igual. No le metí mucho detalle a las partes no jugables como el Teatro del Bicentenario. Como eso se ve de lejos, lo hice más simple”, contó.

Publicidad

- ¿Por qué el Centro Cívico?

Es muy emblemático. Es un edifico imponente. Yo traté de simplificarlo un poco porque si no es injugable. Lo pensé hacer más simple y que sea competitivo también.

Analicé mucho que los equipos (Terroristas y Antiterroristas) no tengan tantas ventajas. Yo cuando hacía mapas para el 1.6 lo podía hacer más parecido a la vida real. Pero en este caso me di cuenta de que al ser un juego competitivo por excelencia hay ciertas reglas que no se pueden romper.

No se puede hacer el mapa así nomas. Inclusive los mapas que son competitivos actualmente están en constante cambio. Porque eliminan una ventaja que es muy fuerte para un equipo, o agregan un pasaje que puede dar más juego, o lo tapan y lo van equilibrando. Así que lo pensé hacer más competitivo y parejo para los dos bandos.

¿Cómo se hace el mapa y cómo se juega?

Leonardo explicó que creó el mapa a partir de otra pista y le fue agregando las características más representativas del edificio sanjuanino. Para ello usó un archivo editable del juego y lo trabajó con el programa Valve Hammer. En este sentido, aclaró que algunas partes son solo visuales y no jugables.

¿Cómo jugarlo?

Para utilizar la pista del Centro Cívico en el Counter Strike se puede acceder a través de un link. Los interesados pueden solicitarlo al creador a través de sus redes sociales.

Aplaudamos de pie al sanjuanino que diseñó un mapa del Centro Cívico para el Counter-Strike @scorpion__55 #CSGO pic.twitter.com/i4BnvBMf1f — Shaku (@shaku____) July 25, 2022

Las repercusiones

“Me lo han elogiado mucho. La principal crítica es que es medio oscuro en algunas partes, como las escaleras. A eso no le di mucha importancia porque son zonas tan externas que no influyen en el juego en sí. Esas zonas son de pasada nomas. Si el juego se desarrollara ahí le hubiera dado más pelota, pero pensás también en lo que te dice la comunidad para hacer ajustes”, dijo.

El sanjuanino dijo que se sorprendió ante tanta repercusión. “He hecho mapas para amigos que me han pedido. Pero con el Centro Cívico no me esperaba tanto. Lo compartí con amigos y pensé que iba a tener repercusión, pero tampoco tanto. Cuando quise acordar se hizo una bola de nieve viral. El sanjuanino es muy así, le gusta mucho lo propio. Se le infla el pecho con el Centro Cívico, el Valle la Luna, las semitas. Eso también toca un poquito, la vena sanjuanina.

Tal fue la repercusión que tuvo el mapa que hasta el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, lo compartió en su cuenta de Twitter.

¡Impresionante! ¡Felicitaciones! ¡Me sumo aplaudiendo de pie por el gran trabajo!



Emoción y orgullo que los sanjuaninos podamos ver estas obras tan emblemáticas como el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario en este gran juego.



Muchachos, ¡no me rompan mucho las obras, che! https://t.co/gl96RzHZ0o — José Luis Gioja (@joseluisgioja) July 27, 2022

Un hobbie no tan hobbie

Leo Elizondo comenzó con su canal de YouTube ScorpioN 55 en el 2014. “Al principio iba subiendo partidos de futbol y haciendo predicciones. Jugando algún juego nuevo que salía para mostrarlo y después empecé a jugar al Counter y subía prácticamente todo. También subí videos de Mindcraft, Fall Boys y ahora que salió el juego del gatito callejero “Stray”, comentó.

“Siempre tratando de disfrutar el hobbie de los videojuegos que a uno le encanta. Si bien no se puede vivir de esto, pero cuando pasan estas cosas que se viralizan y empezás a hacer contenido entretenido está bueno. Hay gente que vive de eso”, aseguró.

En este sentido, el gamer apuntó a un futuro en el que pueda no solo disfrutar de los videojuegos, sino también vivir de ellos. “Sería un objetivo a largo plazo, llegar a tener un público amplio. Subir videos y entretenerse. Como hacen los influencers o gamers”, afirmó

El mundo Gamer en San Juan

“Me ha sorprendido la cantidad de movimiento gamer que hay en San Juan con esto del mapa. Si bien conocía a algunos influencers y algunos grupos como LAG E Sports, pero me llamo la atención la cantidad de creadores que hay también. Yo esperaba un público menor, pero se ve que hay muchos más y eso es crecimiento. Para una provincia que no es tan grande, esperas cierto público para darte cuenta de que es mucho más grande y te dan ganas de seguir expandiendo ese mundo. Ojalá en un par de años podamos hablar de creadores sanjuaninos en el mundo”, concluyó.