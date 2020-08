Quién es Felipe De los Ríos, el hombre al que mira todo un país

Su celular no deja de sonar, asegura que tiene muchas reuniones pendientes. Es el ministro de Educación, Felipe Tadeo De los Ríos quien tiene a su cargo el operativo para el retorno de las clases presenciales tras la cuarentena obligada para prevenir el coronavirus.

El docente, de 62 años, contó que hizo un secundario técnico con formación en electrónica de telecomunicaciones, además hizo un Profesorado de nivel medio y una licenciatura de Gestión Educativa,

"Comencé muy joven siendo educador para un programa nacional yo iba en bicicleta a enseñar a la villa Don Arturo, luego tuve horas cátedras y cargos en escuelas privadas y de gestión estatal; en la EPET número 3, escuelas de educación para adultos y en mi querida escuela Boero donde trabaje prácticamente 36 años de mi vida. Allí cada rincón es un recuerdo", aseguró el ministro.

Durante estos años Felipe se casó y tuvo dos hijos, el mayor ingeniero electrónico y la menor diseñadora gráfica."Yo tenía dos nietos, pero hace poco más de dos años, nos dejó Agustín y lo extrañamos con todo el corazón", aseguró conmovido.

Sobre sus pasatiempos Felipe contó que "hay dos cosas que me apasionan desde muy chico yo aprendí música Romeo Platero, él me enseño a leer música y aprendí a tocar el piano y acordeón a piano. Cuando tengo un tiempo me gusta tocar alguna canción. En cuanto a mi otra pasión, se trata de la lectura me siento a leer algo o tomar unos buenos mates debajo de un arbolito en el verano lo disfruto muchísimo".

Ante la pregunta del por qué San Juan es la primera provincia en volver a clases tras la cuarentena por coronavirus, el funcionario aseguró que es importante que las zonas con menor conectividad tienen que retornar a la normalidad para garantizar el derecho a la educación."Lo más urgente es asistir a los chicos que pasan de un nivel a otro los otros chicos también son prioritarios pero tenemos 4 o 5 años para poder resolver las necesidades que vayan teniendo", opinó.

"Somos los primeros, porque el estatus sanitario lo permite, en otras provincias los docentes no pueden volver pero estoy seguro de que todos quieren comenzar y podrán hacerlo cuando todo esto pase", aseguró el ministro.

Ante la pregunta de qué es lo que más le gusta de ser docente, el funcionario aseguró: "Cada vez que un docente se encuentra con una persona y lo abraza y le dice te '¿acordás de mí?' A lo mejor no recordás el nombre, pero si el rostro. Lo importante es que lo abracen a uno y que le digan 'cuánto bien me hiciste'. Ese es el mejor premio que tiene un docente".